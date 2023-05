Alan Estrada se lanza contra el "fanatismo religioso" de Eduardo Verástegui

Para Alan Estrada, su colega actor, Eduardo Verástegui, es una persona que promueve la ignorancia por su fanatismo religioso, el cual ha llevado al extremo en más de una ocasión hablando en contra de la homosexualidad y el aborto.

Estrada, quien supo que era gay desde que era un niño, lo mantuvo en secreto mucho tiempo, su familia era homofóbica por ignorancia y tenían el prejuicio de que si se tenía esa orientación sexual no se podía ser exitoso al mismo tiempo.

En diciembre de 2022 decidió hacerlo público con un tuit con el que mostró su apoyo a la comunidad:

"Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado", escribió.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Estrada contó la experiencia liberadora que fue "salir del clóset", y aseguró que pese a los comentarios de odio que le escribieron en las redes, no se sintió afectado por leerlos.

"Te puedo jurar por mi mamá que ya no está aquí que no sentí nada, no hubo un solo comentario que me robara la paz, los leía, había algunos muy bonitos, otros feos y ambos me provocaban exactamente lo mismo: nada. Estaba yo con una tranquilidad de haber hecho lo correcto, me sentía flotando como si me hubiera tomado 70 mezcales", afirmó.

Alan Estrada critica a Eduardo Verástegui por tuit homofóbico

Eduardo Verástegui ha externando en varias ocasiones su rechazo a la homosexualidad, y hace unas semanas compartió un polémico tuit que dividió nuevamente opiniones: "Sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia".

Los cibernautas criticaron esta aseveración y lo invitaron a ir a terapia.

"Lalo, de verdad denuncia a quien te hizo tanto daño de niño". "Wow! ¿Sin duda alguna? Compártenos tus fuentes, quiero leer esos estudios y los estudios que hicieron sus pares para confirmarlo". "Ten cuidado con tus palabras. Ya sabemos que estás bien, pero bien dañado y vives lavándote el cerebro pretendiendo ser quien no eres y cargas tu frustración sin fundamentos contra quien sea, pero ya wey, ten tantita madre y cerebro. Hazte un favor y cierra la boca, bobo", se lee entre los comentarios.

Este Día del Niño, el actor de la telenovela "Soñadoras" dio de qué hablar tras criticar un evento organizado por el gobierno de la Ciudad de México sobre un Festival Drag, un espectáculo de cuentacuentos drag para las infancias, con la finalidad de fomentar un mensaje positivo de trato igualitario e inclusión para todxs”.

Señora @Claudiashein ¿Por qué quiere pervertir a la niñez mexicana? ¿Será que usted es de las que quieren legalizar la pedofilia en México y este festival es parte de la estregaría? pic.twitter.com/mrcvRa2cP1 — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) April 28, 2023





Verástegui se mostró indignado con este evento y escribió un mensaje dedicado a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum:

"Señora Claudia Sheinbaum ¿Por qué quiere pervertir a la niñez mexicana? ¿Será que usted es de las que quieren legalizar la pedofilia en México y este festival es parte de la estregaría?".

Su opinión dividió opiniones, y muchos comentarios lamentaron la opinión del actor que desde hace años es activista religioso; cuando Alan Estrada fue cuestionado sobre Verástegui, aseguró que Eduardo tenía mucha cola que le pisaran, y que era un persona despreciable que no merecía consideración, pues promovía el odio desde su fanatismo religioso.

“Eduardo Verástegui es un personaje deleznable, tiene mucha cola que le pisen y yo creo que lo que hace el fanatismo religioso es un ejemplo de lo que él está haciendo, él usa el estandarte de la religión para promover el odio”, expresó.

Para Estrada, es lamentable que gente como Verástegui externe su punto de vista sobre temas como la homosexualidad, pues sólo promueve la ignorancia.

“Desafortunadamente, personajes como esos sólo promueven la ignorancia y lo que hacen es crear una división que no necesitamos”, dijo.