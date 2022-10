Aitana se lleva reconocimientos y el recuerdo de un Metropólitan lleno

Una noche de sorpresas fue la que vivió la cantante española Aitana, quien no sólo pudo ver un Teatro Metropólitan lleno, también recibió siete reconocimientos por parte de la disquera Universal Music por la cantidad de streamings de varios sencillos comenzando por Teléfono, el cual marcó su debut como solista en 2018.

“No esperaba nada de esto entonces estoy como en shock, mil gracias por esto que me dan antes de salir a cantar en un teatro que es absolutamente increíble como el Metropólitan, gracias por confiar en mí. México es una ciudad que me encanta y tenía muchas ganas de volver, pero esto es una auténtica locura – señalando los reconocimientos- pero realmente lo bonito es cuando vienes aquí y ves a la gente cómo te recibe en la calle y luego en el show que es algo que no puedes creer”, expresó Aitana minutos antes de salir al escenario.

Es que en el backstage acompañada de su equipo, sus padres y representantes de la disquera, en una sencilla ceremonia le fueron entregadas las certificaciones oro más platino por su sencillo "Teléfono", platino más oro por "Vas a quedarte", oro para "Con la miel en los labios", doble platino más oro por "Más", platino por "Más", platino por "Más de lo que aposté", oro por "Corazón sin vida" y finalmente triple diamante por "Mon amour", reconocimiento que recibió emocionada.

Hace vibrar el Metropólitan

Eran cerca de las 20:30 horas y la sala del Teatro Metropólitan estalló de euforia cuando las luces se apagaron, se escucharon las primeras notas de "Formentera" y Aitana apareció arriba de la escalinata que estaba en medio del escenario, luciendo un vestido asimétrico rosa y botas altas negras.

“Yo estoy realmente emocionada hemos hecho sold out, para mí es un honor estar aquí porque es la primera vez que ofrezco un concierto en México, me encanta su cultura, su ciudad, gracias por estar aquí, porque sin ustedes cantar sola no tiene sentido, les prometo que la vamos a pasar bien”, dijo después de cantar 11 razones, sencillo que da nombre a su primera gira por Latinoamérica.

Después recodó que la primera vez que vino a hacer promoción a México sólo tenía una canción y era la única que interpretaba, por eso era algo especial para ella cantarla esa noche, entonces siguió el concierto con "Teléfono".

Las anécdotas siguieron y habló de la ocasión cuando tuvo Covid-19 y estuvo encerrada dos semanas, tiempo en el que pudo reflexionar que si bien siempre escribe de amor y desamor, ahora quería abordar un tema de mucha actualidad, entonces se puso a escribir sobre cómo ve la realidad y resultó el tema "Ni una más", agregó que era importante que se gritara esta canción y así sucedió en esta presentación.



Al cantar "En el coche" bajó con el público y mientras caminaba entre las butacas, la gente intentaba estar cerca de ella, incluso algunos fans lograron entregarle el popular peluche que lanzan en los conciertos, para sopresa de todos ella sabía qué significaba ese peluche y aseguró que le hacia mucha ilusión tenerlo, porque ya le habian dado varios y sabía qué significaba y a quiénes se beneficiaban con su venta, por eso ella estaba feliz de recibirlo, acto seguido los sentó en uno de los escalones del escenario, donde permanecieron el resto del concierto.

Después explicó que en Guadalajara, donde se presentó un par de días antes, surgió de manera natural el subir a una fan al escenario para cantar "Con la miel en los labios", que estaba pensando hacer eso en todos los conciertos que estaban por venir, entonces subió a una chica llamada Lorea, quien se sentó con ella en la escalinata y comenzaron a cantar.

“Me siento como en casa y me la estoy pasando muy bien, así que me quiero quedar aquí”, dijo Aitana antes de cantar "No te has ido y ya te extraño" y "Mariposas".

El grito con el cual la gente pedía otra canción, resonó por todo el Metropólitan cuando Aitana se despidió y salió del escenario acompañada de sus cinco músicos, ella volvió y los complació con el tema "Vas a quedarte", tema que la emocionó porque la gente la cantó a todo pulmón, después les dijo que eso de irse era una broma y todavía faltaban algunas canciones.

"Mon amour" y "Más" pusieron a bailar y cantar a la gente hasta que Aitana dijo, “los quiero mucho, nos vemos pronto ¡gracias!”, estas fueron las palabras con las que se despidió del publico de la Ciudad de México con la promesa de regresar.



