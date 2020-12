Aislinn Derbez abre la puerta de su creatividad en cuarentena

Una de las cosas positivas que ha tenido la pandemia en la vida de Aislinn Derbez es que la ha llevado a sacar de sí una mayor creatividad, y como resultado, vio nacer diferentes proyectos.

“Yo saqué mi podcast, que es de los proyectos de los que más orgullosa estoy y me siento fascinada de la respuesta que tuvo la gente y es un proyecto que le abre la puerta muchísimo a mi intimidad, a las cosas que me apasionan, cosas muy fuertes, íntimas de mi vida, especialistas que me han cambiado la vida y transformado”, explica.

A ese proyecto se suma la nueva colección de joyería en la que colabora y que a partir de hoy está disponible.

Pero además, para la actriz, este 2020 también la ha hecho reflexionar sobre su vida y su rol como mamá.

“Las cosas que tenían cierta importancia ya no la tienen hoy, entonces fue cambiar de creencias, a mí en lo personal me ayudó muchísimo, fue como una lupa que apuntaba a todo lo que ya no está funcionando, lo que hay que cambiar en ti mismo, adentro de mí, de cómo hacerme responsable de las cosas que ya no quiero, que quiero ver diferente en mí misma y echarle muchas ganas”, relata Derbez.

“Sí hubo momentos muy duros y creo que gracias al trabajo, a la creatividad que estuve desarrollando con el podcast como con mis otras empresas y también a esta emoción y obsesión que tengo por ser mamá, una mamá lo más consciente posible, eso también me ayuda a sentirme mucho mejor, mi hija me ayuda muchísimo todos los días”, señala.

La actriz se dice emocionada de que otras mujeres la vean como ejemplo a través de los diferentes proyectos en los que ha participado, pero explica que lo único que está haciendo es darle voz y vida a las cosas que le apasionan y gustan, tratando de ser congruente con el estilo de vida que le gusta, que incluye el arte y el cuidado personal.

Entre sus próximos proyectos adelanta que lanzará una plataforma que se llamará La magia del caos.

“Es un proyecto muy grande y parte de nuestra visión es poder tener un lugar donde se unan todas las marcas, vamos a tener una tienda en línea donde vamos a apoyar muchísimo la economía nacional mexicana, llena de proyectos y marcas que tengan una iniciativa social, sean ecológicas o tengan una iniciativa muy artesanal y que todo sea mexicano”, dice la actriz.

“Es un proyecto que le va a dar mucha difusión a lo nacional”, considera.