Agudiza crisis de actores al paso del tiempo

Tanto Norma como otra actriz veterana, Karina Duprez de 75 años, estaban felices por la aparición teatral de Silvia Pinal, al verlo como una muestra de que no por ser de la tercera edad, su carrera se acaba.

Tan sólo Duprez es una de las mujeres de su generación que más sigue trabajando y ahora está dirigiendo en teatro la puesta Horas contadas, sobre mujeres fuertes en la historia, mientras espera participar en una nueva telenovela.

“Se dice esa frase de que un actor lo es hasta morir en el escenario, obviamente no es eso literal, sino que significa que cuando uno muera, lo haga estando en activo”, reflexiona.

Lazareno está llena de energía, baila más de media hora antes de desayunar, pero es sincera al señalar que no quisiera llegar a una edad tan mayor: “Mi madre murió a los 104 años, lúcida, coherente y bonita. No quisiera vivir tantos años como ella, no toda la gente tiene la fortuna de que alguien está al pendiente de uno, yo sí le tengo miedo a lo que llegue a pasar”, dice la actriz.

Una realidad gris

Así como ellas, hay otros actores de trayectoria en activo. Ignacio López Tarso (97) hizo teatro por streaming durante la pandemia, Eric del Castillo (87) tiene en mente hacer algo acerca de la historia de México y Eduardo Manzano (83) es un abuelo agradable en la serie Una familia de diez.

Sin embargo, el caso de todos ellos es extraordinario, porque en realidad hay pocos papeles para actrices y actores mayores de 70 años.

Por eso la Asociación Nacional de Actores (ANDA), con más de 5 mil miembros, contempla que las actrices pueden pedir jubilación a los 55 años de edad y, los actores, cuando cumplan seis décadas de vida.

En ambos escenarios, se requieren mínimo 15 años como socios activos.

Hasta abril pasado, de acuerdo con un informe de la ANDA, se tenían registrados 920 jubilados, que en promedio habrían recibido, mensualmente, cerca de 3 mil 500 pesos.

Esto es 116 pesos diarios, es decir, 56 pesos menos que el actual salario mínimo oficial. La jubilación no les impide aceptar trabajo.

“Tratamos que de alguna manera los actores mayores estén cuidados y protegidos”, comenta Alejandro Calva, titular de la Secretaría de Trabajo de la Asociación.

“Lo que intentamos en el sindicato es que los jóvenes empiecen a preocuparse desde ahora con sus contribuciones. Esto ayuda a los mayores ahora y a ellos mismos, cuando después de muchos años de estar trabajando, lo requieran”.