Agatha Raisin atrapa criminales en streaming

Hay icónicos detectives en la televisión, está Sherlock Holmes (Elementary), Jessica Fletcher (La reportera del crimen) o Patrick Jane (The mentalist) y una larga lista de excéntricos y poco ortodoxos personajes que resuelven crímenes y a ellos se les ha unido una nueva integrante, Agatha Raisin.

Agatha es la protagonista de la serie que lleva su nombre la cual actualmente se transmite en México por Acorn TV, servicio streaming que salvó esta serie tras ser cancelada de Sky One, canal de televisión tradicional.

Para Ashley Jensen, la actriz escocesa que encarna a esta inusual detective los servicios streaming han salvado a las pequeñas producciones creadas en cualquier parte del mundo y que terminan siendo vistas en lugares a los que nunca pensaron llegar.

“Es increíble ver cómo los servicios digitales han cambiado no sólo la manera en la que vemos contenido sino también la forma en la que se hace el contenido. Si no fuera por un servicio streaming como Acorn TV, hoy personas en México no sabrían que existe nuestra serie y quizá no verían lo que se hace en otras partes del mundo”, comentó Jensen en entrevista con EL UNIVERSAL.

Adaptada de las novelas de Marion Chesney (escrito como M.C. Beaton), Agatha Raisin es una agente de publicidad de Londres que termina por convertirse en una detective de una pequeña ciudad y cuyas armas de distracción son grandes tacones de aguja y estampados de animales.

Para la actriz de 50 años, el show que lidera es una mezcla perfecta entre la comedia y el drama llena de humor ácido con un personaje que no busca ser el más listo ni tampoco el más recto o moral, lo cual lo hace fácilmente identificable con el espectador.

“Es una chica que, sin buscarlo, se convierte en detective y en el camino comienza a descubrirse, comienza a preguntarse qué es ético, qué es lo mejor para el bien común y no sólo para ella. Además su humanidad, siempre es evidente, incluso cuando el personaje es difícil.

Al hablar de detectives, Gran Bretaña tiene un historial de icónicos personajes no sólo en la televisión o el cine, también en la literatura en donde se pueden incluir a James Bond o Sherlock Holmes y es que Jensen dice que, si de algo saben los británicos, es de historias de misterios y asesinatos.

“Es una de estas cosas que hacemos bastante bien en Gran Bretaña. Obtenemos una bolsa de trapos de personajes eclécticos y los arrojamos a una situación contra la hermosa campiña inglesa, en gran parte es como una caja de chocolate este show, la cual tiene historias modernas y temas modernos”.

Actualmente Agatha Raisin tiene tres temporadas disponibles en Acorn Tv y aunque Ashley no sabe qué futuro le deparará en la tv a su personaje, sí sabe que es un personaje que desea explorar por más temporadas y que hoy más personas en el mundo vean esta producción le da esperanzas en que la serie aún tenga una larga vida.

“Podría hacer esto (la serie) por muchos años más, me encantaría seguir jugando con ella. Es una alegría absoluta. La haré hasta que ya no esté usando tacones de aguja, sino posiblemente una andadera”, añadió.