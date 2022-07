Adriana Barraza, la abuela aguerrida que llega a DC

Una abuela de armas tomar será el personaje que Adriana Barraza interpretará en Blue Beetle, el primer héroe latino del universo DC que es llevado al cine, donde la villana es Susan Sarandon.

Desde hace cuatro meses, la actriz mexicana nominada al Oscar en 2007 por su trabajo en Babel está en rodaje de la cinta que comenzó en Atlanta y que está por terminar en locaciones de Puerto Rico.

Blue Beetle, que de acuerdo con Barraza tendrá ascendencia mexicana, es un adolescente de 16 años que se hace acreedor a un traje especial de batalla que le permite luchar contra el crimen y viajar por el espacio.

En el mundo del cómic se enlista en los Jóvenes Titanes. Xolo Maridueña, uno de los estelares en la serie Cobra Kai, interpreta al héroe celeste.

“La abuelita (Nana) tiene 80 años y es aguerrida, hace lo que sea por salvar a su familia, una que nunca queda indefensa, sino que es de armas tomar y eso hace a esta película divertida y bonita”, cuenta Barraza.

El realizador boricua Angel Manuel Soto (La granja y Menudo: forever young) quiso desde un principio que, acorde con el personaje, la familia fuera encarnada por actores mexicanos o de ascendencia mexicana.

Así, uno de los hijos del personaje de Barraza será Damián Alcázar (El infierno) y su nuera, Elpidia Carrillo (De tripas corazón). George López será su otro hijo, mientras que Maridueña y Belissa Escobedo, sus nietos.

“Desde un inicio Ángel (el director) me dijo que quería todo real, que para los personajes mexicanos quería actores mexicanos y que las abuelitas de las familias no hablan inglés, sólo español”, comenta Barraza.

“Quienes hemos vivido en Miami y Los Ángeles sabemos que así son las familias: los más grandes hablan español y los demás responden en inglés, así se verá en la película, que es como ocurre en la vida real”, agrega.

Barraza y Sarandon nunca trabajaron juntas secuencias, pero sí llegaron a platicar brevemente en una cena.

El mundo de superhéroes no es desconocido para la mexicana. Hace dos años, en plena pandemia, estrenó We can be heroes, de Robert Rodriguez, donde era una mujer que enseñaba a niños a usar sus poderes y, en 2011, aunque participó en Thor, sus escenas no salieron.

La actriz de 65 años recuerda que de pequeña creció leyendo diversas historietas, incluyendo Superman y Batman.

“Entiendo que haya personas a quienes no les guste, como Martin Scorsese, a quien admiro y respeto mucho, pero dentro de la industria deben estar. Si una película de estas tuviera la intención de educar, pues sí, lo cuestionaría, pero no, sólo se trata de entretener”.

El próximo jueves, durante la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Barraza será homenajeada por sus 50 años como actriz. Además de la Cruz de Plata del GIFF, recibirá la Medalla de la Filmoteca de la UNAM.

Multifacética

La actriz ha incursionado en cine, tv y tras la cámara, como directora de escena.

Internacional. Ha trabajado en series como ER, CSI: Miami y The Strain. También en películas como Thor (cuyas escenas fueron eliminadas en la edición), Broken doll y Rambo V: Last Blood, entre otras.

Con González Iñárritu. El director mexicano le dio realce a su carrera al dirigirla en Amores perros y Babel; en esta última, su papel le dio una nominación como Actriz de reparto.

Al frente. Ha sido directora de escena en telenovelas como Locura de amor y Aventuras en el tiempo.

Adriana Barraza

Actriz

"La abuelita tiene 80 años y hace lo que sea por salvar a su familia, una que nunca queda indefensa y es de armas tomar”

9 premios acumula la actriz, como una Diosa de plata. Fue nominada al Oscar en 2006.



Imparable

El año pasado filmó Bingo hell y este año estrenó la telenovela Diario de un gigoló.