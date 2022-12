Adrián Marcelo, a favor de Poncho Herrera y en contra de RBD: "Gira para cantarle a señoras frustradas"

El reencuentro de RBD no ha dejado indiferente a nadie, pues hasta figuras del medio se han pronunciado con respecto al regreso de una de las agrupaciones más famosas de principios de los 2000, sin embargo, no todas estas reacciones son precisamente entusiastas, pues hay quienes como el conductor Adrián Marcelo, critican el regreso de la banda, luego de que el regiomontano aplaudiera la decisión de Poncho Herrera de no volverse a reunir con sus compañeros.

El presentador regiomontano, además de dedicarse a la comedia y a la conducción, se ha caracterizado por opinar sobre diferentes temas de interés público en sus redes sociales, pues así como hace unos días ofreció su perspectiva sobre el triunfo de Argentina y el desempeño de Lionel Messi, ahora se tomó un momento para hablar acerca del reencuentro de RBD.

Pese a que Adrián Marcelo ya eliminó los tuits que escribió con relación a la reunión de la banda de pop, debido a que muchas y muchos usuarios lo criticaron, las capturas de pantallas de las publicaciones eliminadas circulan en las redes, en las cuales se pueden leer la impresión que el presentador tiene de cada una y uno de los integrantes de la agrupación.

De acuerdo con el post del regiomontano, las carreras de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Cristopher Von Uckerman y Christian Chávez, después de su paso por RBD no tuvieron grandes logros, pero, a diferencia de su opinión de todas y todos los RBD, sí reconoció todo el trabajo que Poncho Herrera ha logrado a lo largo de los años, debido a que se ha convertido en uno de los actores mexicanos más consolidados.

“Poncho Herrera hizo un gran villano en ´Ozark´, tiene una serie en National Geographic, hace cine, en fin, es exitoso”, planteó. “De las trayectorias de los demás integrantes de RBD, ni juntándolas haces una decente”.

Por lo que el presentador consideró que “irse de gira para cantarle a señoras frustradas sería un disparo de pie”.

Pero esto no fue todo lo que comentó el también comediante, sino que dedicó otro tuit a hablar de lo que, a su consideración, habían logrado las y los exRBD, tras los 14 años que han transcurrido desde que la banda se disolvió en 2008.

“Highlights del resto de integrantes:

-Casarse con un gobernador.

-Bajarle el novio a una compañera de trabajo.

-Hablar de tu salida del closet con Yordi.

-Serie de TV cancelada.

-Realmente no sé qué haya hecho Dulce María todo este tiempo”.

Tras publicar estos comentarios, muchas y muchos usuarios han respondido a Adrián Marcelo, expresándole que no comprendían por qué criticada la carrera de otros artistas, pues él había trabajado para una televisora en la que se recurría a tocar temas superficiales, la mayoría del tiempo, para atraer a más audiencia.

