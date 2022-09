Ayer miércoles, 28 de septiembre, se dio a conocer que el polémico Alfredo Adame había sido golpeado a las afueras de su domicilio por presuntamente intentar grabar a dos víctimas de un ataque delictivo. Las fotografías del rostro del actor recorrieron rápidamente las redes sociales, lo que provocó reacciones y comentarios de algunas personalidades del espectáculo mexicano tras enterarse de la noticia.

Durante los primeros momentos en que trascendió el hecho, en el programa de “Ventaneando”, la periodista Pati Chapoy y algunos de sus compañeros conductores no pudieron contener la risa de “nervios” ante el incidente que sufrió el también político.

Lee también: Grupo Firme: la particular suma de dinero que cobraron por su histórico concierto en el Zócalo

Fue una de las presentadoras quien relató la información proporcionada por una reportera: “Se hicieron de palabras (Adame y unas personas) , el chavo intentó golpear a Alfredo y él lo esquivó y cuando logra derribar al chavo llegó otro señor y que le da el golpe en el ojo derecho, dijo.

En ese momento, las cámaras lograron captar a Chapoy quien se estaba esforzando por no sonreír, sin embargo, se le escapó uno que otro gesto.

Con las imágenes en pantalla de la cara hinchada de Adame por la golpiza, la periodista dijo: “Ay, no, pobre, ay no, no, no, no, a ver si no pierde el ojo, ay, ay...” y se carcajeo, sin embargo, aclaró la situación, “Una disculpa, pero me gana la risa”.



Foto: Especial



Foto: Especial

Por su parte, otro de los que opinó fue Gustavo Adolfo Infante, recordemos que luego de la polémica que generó el también periodista al estallar contra sus compañeras Anna María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en “Sale el Sol”, Adame expresó públicamente que ojalá retiraran a Infante de la televisión, por lo que el periodista se anticipó a aclarar que él no orquestó el acto contra el actor.

“Ahorita que acaban de golpear a Alfredo Adame me está marcando mucha gente, diciéndome: ‘Oye, Gustavo...’, yo no fui, eh, yo no fui. Les doy mi palabra que afortunadamente yo estaba al aire, porque es capaz de decir que yo lo mandé golpear”, externó.

Lee también: Esta fue la respuesta de Eduin Caz de Grupo Firme a AMLO tras sus dichos

Adolfo añadió que en la versión de Adame, éste intentó auxiliar a las víctimas de una balacera y que lo único que "hizo" fue acercarse a preguntar qué había pasado.

“Lo están acusando de grabar a las personas baleadas, entonces los familiares al darse cuenta le pegaron”, dijo y agregó: “No puedes grabar a una persona baleada o sea qué nos pasa, qué sucede”.

El periodista siguió contando los hechos y externó que ojalá la brutal golpiza no implique daños a la salud del actor: "Aunque lo vomite, yo no lo soporto al señor, no se le desea el mal a nadie”.

Adame también compartió en redes sociales una imagen donde se le observa sentado y se alcanza a notar los bordes ensangrentados de su ojo.

Rey Grupero comentó la instantánea con un “jajajaja” mientras que el influencer Fofo Márquez imitó la reacción del cómico. Sus opiniones no fueron aplaudidas por algunos de los seguidores de Adame quienes los criticaron.





Desprendimiento de retina de Adame

El propio actor reportó que podría tener serios daños a consecuencia del golpe ya que no ve nada con el ojo derecho: "Seguramente, me va a ver un médico legista. Mi herida es la ceja derecha y abajo del ojo. Seguro tengo desprendimiento de retina, porque no veo absolutamente nada", contó.

Con información de Mariel López.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.