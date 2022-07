Acusan de fraude a Miguel Martínez por no enseñar

Los fans de Miguel Martínez, quien participó en el concurso "Las estrellas bailan en Hoy", están furiosos, pues el actor de 31 años, que abrió su página web con acceso a contenido “erótico”, tipo Only Fans, no cumple lo que promete y sólo aparece con poca ropa en fotos casi “normales”. Las quejas están escalando, pues consideran un fraude que el sitio cobre 400 pesos al mes y cuando se adquiere el servicio por primera vez obligan a permanecer tres meses, es decir, no lo pueden cancelar, lo que equivale a un pago de mil 200 pesos por ver “prácticamente nada”.

La serie de Stranger Things también tuvo un lado oscuro en la vida real, pues durante las experiencias temáticas que se instalaron en la Ciudad de México había una dualidad hasta en la mercancía de recuerdo que se vendía. La última parada, llamada “Regreso a Hawkins”, tenía una tienda de souvenirs oficiales, pero a unos metros, inmediatamente saliendo de la atracción, estaba un puesto informal de recuerdos clonados. Mientras que las playeras adentro costaban 349 pesos, afuera 200. Entre otras cosas, había llaveros, libretas, gorras y sudaderas.



Los OV7 no ceden y no liman asperezas

Los preparativos para la gira de OV7 siguen siendo un tormento pues, simplemente, pasan y pasan los meses y no liman asperezas; los integrantes, que están divididos en bandos (Lidia, Oscar y Mariana vs. Ari, Erika, M’Balia) no se hablan, no ceden y no quieren reunirse ni para hacer la sesión de fotos de la gira por los 30 años del grupo. Nos cuentan que están usando prácticamente imágenes que se tomaron antes de la pandemia y a este paso no van a llegar a la temporada de conciertos que ya está en venta.



