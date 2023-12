Actriz de "The Big Bang Theory" anuncia que venció el cáncer

Kate Micucci, actriz y música, dio a conocer este fin de semana que libró la batalla contra el cáncer de pulmón que enfrentaba desde inicio de mes, cuando la enfermedad le fue detectada de forma sorpresiva, debido a que la artista de 43 años aseguró que nunca fumó un cigarro en toda su vida, pero ahora se siente agradecida de haber vencido la dolencia, por lo que agradeció en redes sociales por todo el apoyo que ha recibido.

A pesar de que la aparición de Micucci en la séptima temporada de "The Big Bang Theory" fue corta, luego de interpretar a Lucy, una joven introvertida que tiene una cita con Raj, las y los fanáticos de la serie siguen recordándola, por ello, su diagnóstico de cáncer de pulmón causó consternación a inicios de mes, cuando la joven confió a sus seguidores que sería sometida a una operación para atacar los efectos de la enfermedad, la cual le fue detectada oportunamente.

Lee también: Este es el particular error en “The Big Bang Theory” del que se arrepiente su escritor

De hecho, este fue un factor clave para que la cirugía a la que fue sometida hace unos días resultara todo un éxito, como contó ella misma a sus fans en un video en donde se le ve aún reposando en una camilla de hospital:

"Hola a todos, este no es un TikTok, sino un ´Sick´ Tok", dijo sonriente. "Mmm, estoy en el hospital, es porque ayer tuve una larga cirugía contra el cáncer, (los doctores) lo descubrieron muy tempranamente, lo que es una locura porque nunca fumé un cigarro en mi vida, así que fue una sorpresa, pero bueno... supongo que son cosas que pasan, lo increíble de esto es lo descubrieron a tiempo, lo tomaron y ahora estoy bien", dijo Kate.

Lee también: Kaley Cuoco cuenta lo difícil que fueron las escenas de sexo con Johnny Galecki en "The Big Bang Theory"

Además, detalló que a pesar de que venció la enfermedad, deberá continuar internada por unas semanas más, pero ya está pensando en qué proyecto emprender al volver a su hogar, pues además de actriz y compositora, también se ha dedicado al doblaje de voz y a pintar, una de sus mayores pasiones.

"No puedo esperar para seguir pintando, de hecho, es un hecho que seguiré haciéndolo, y creo que seguiré hablando como lo hago porque estoy sedada", dijo con gran humor.

A su vez, la actriz no ha dejado de promocionar su más reciente sencillo, llamado "You got a bike", una canción que lanzó a propósito de la Navidad y las demás festividades decembrinas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





melc