Actriz de “Precious” sorprende al revelar que se casó en secreto ¡hace más de un año!

Durante todo un año, la actriz Gabourey Sidibe, reconocida por su protagónico en la cinta "Precious", logró lo que muy pocos artistas creen que sea posible, mantener su vida priva en total y completo hermetismo. Y es que Gabourey no sólo se casó en secreto, sino que lo mantuvo oculto de la prensa y sus fans por más de un año.

Sin embargo, durante un programa de televisión, Sidibie decidió romper el silencio y reveló que desde marzo del 2021 es una mujer felizmente casada. También explicó que si no compartió la noticia con nadie, hasta ahora, es que en realidad no es una gran admiradora de las bodas, incluso, no le gustan.

"Lo que pasa con las bodas es que no me gustan. No me gustan. Aquí hay un ejemplo de cómo no me gustan mucho: en realidad estoy casada. Nos casamos hace más de un año", dijo durante la emisión Live with Kelly and Ryan.

Lee también: “Por tu culpa tengo cáncer”; Ingrid Coronado habla de Fernando del Solar con Yordi Rosado

La nominada al Oscar compartió, además, algunos detalles de su enlace matrimonilal, el cual asegura no fue nada romántico pues contrajeron matrimonio "en la mesa de la cocina", tan solo cuatro meses despuñes de que su esposo Brandon Frankel se lo propusiera.

Sidibie agregó que, pese a su rechazo por este tipo de eventos, sí planea casarse por todo lo alto con el amor de su vida, pues su suegra tiene la ilusión de vivir la ceremonia y entregar a su hijo en el altar.

Tras las declaraciones de la actriz, su esposo compartió algunas fotografías inéditas de la ceremonia, en las que se les puede ver a ambos vistiendo de manera muy casual y presumiendo sus argollas de matrimonio: "¡Sorpresa! ¡Finalmente puedo llamarla mi esposa públicamente! ¡Hemos estado casados desde el 21 de marzo! Estamos aliviados de que finalmente podamos decírselo al mundo", escribió.

Por su parte, Gabourey también compartió imágenes del que fue el día más especial de su vida y hasta le dedicó un romántico mensaje a su pareja: "¡Estas son las fotos oficiales de nuestra boda! Una boda en el mostrador de la cocina, seguida de una recepción y luego una cena al atardecer con nuestra máscara, porque todavía estábamos en medio de la pandemia. Realmente queremos tener una boda algún día, pero no podía esperar para casarme con este hombre increíble".

La pareja se comprometió casi a finales del 2020 y en ese momento decidieron gritarlo al mundo entero; sin emabrgo, pasó todo lo contrario con la boda, pues para noviembre de este año, ambos afirmaron que seguían siendo sólo novios y agurdaban con gran ilusión el momento de unir sus vidas para siempre.



La pareja se casó en marzo del 2021, en plena pandemia por Covid

Lee también: Vocalista de Intocable termina abruptamente concierto en Monterrey: "No me la estoy pasando bien"