Actrices que han dado vida a mujeres del narco

La captura de “El cabo 20”, líder actual del Cártel de los Arellano Félix, revivió el nombre de una de las organizaciones que marcaron el crimen organizado en México, la cual empezó a liderar el tráfico de droga en Tijuana desde 1980.



Tras la captura de algunos líderes en 1990, se descubrió que la cabeza detrás de uno de los grupos más grandes y violentos era una mujer: Enedina Arellano Félix, quien desde el anonimato, fungió como asesora financiera en todos los negocios de sus hermanos, Ramón y Benjamín.



La “Narcomami”, como la apodaron, no era la única mujer en la organización, junto a ella, sus dos hermanas Isabel y Alicia María se involucraron en el contrabando de drogas.



En la serie de Netflix, “Narcos: México”, estas tres mujeres son interpretadas por actrices originarias del norte del país, desde donde atestiguaron la huella del narco.



Esta es la historia de las tres mujeres que lideraron y fueron parte fundamental del Cartel de los Arellano Félix:

Leer más: ¿Y esa cara? Danna Paola imita a Rosalía en los Premios Kids' Choice Awards



Enedina



Estudió contaduría tras no haber podido realizar su sueño de ser reina de belleza y asesoraba a sus seis hermanos en las finanzas del negocio. Después del arresto de su hermano Eduardo Arellano, en 2008, quedó al frente de la organización.

En la serie, la actriz que le da vida es Mayra Hermosillo, originaria de Coahuila, quien reconoce que más que dramático, este personaje es fuerte e imponente:

"Cada persona puede tener su opinión política, yo tengo la mía y eso es lo que se pelea con mi parte artística de decir, `ahora tengo que interpretar a una mujer que ha hecho mucho daño a este país´, pero no es sólo esta familia, es parte de un combo social y económico que está ligado, porque si no hubiera gente que consumiera drogas, no habría narcotráfico", afirma.



Isabel

Otra de las hermanas que colaboró en el ascenso de la familia que consolidó las alianzas entre Colombia y México para contrabandear cocaína fue Isabel Arellano, a quien interpreta Louna Beltrán.



La actriz cuenta que no ha vuelto a su natal Sinaloa desde que era pequeña porque ahora es una ciudad mucho más peligrosa debido, precisamente, al narcotráfico. Beltrán destaca las características físicas como una desventaja en el medio, donde varios peligros acechan.



"En temas de narco el primer riesgo es ser mujer y tener el cuerpo que tienes, porque al final el narco se mete con otros factores, que es, por ejemplo, la trata de blancas, la prostitución", afirma la actriz, cuyo personaje fue la única mujer que abandonó el negocio familiar luego de un tiempo.



“Este personaje lo que hizo fue eso: tomar una decisión a pesar de pertenecer a una de las familias más fuertes dentro del crimen organizado; empoderarse”, señala.



Alicia María

La última de las hermanas llevada a la ficción por Marilyn Uribe se dedicaba, junto a Enedina, al blanqueo de dinero. La actriz, nacida en Tijuana, afirma que la estrategia de la organización fue que, en secreto, el mando estaba en manos de ellas, así que mientras los hombres eran prófugos, las mujeres seguían haciendo funcionar la organización.



Uribe vivió de cerca muchos de los sucesos que se ven en la serie, como los enfrentamientos en plazas, toques de queda, militares en la calle y las consecuencias de las balaceras; incluso le ofrecieron conocer a su personaje.



"Conocí a alguien que me habló muy de cerca del Güero Palma y de los Arellano; me dijo; ‘pues yo sé quién conoce al personaje que tú haces, por si en algún momento te gustaría tener un acercamiento’. Para mí fue un momento en el que por mi naturaleza como actriz y comunicóloga quería ir a la fuente, pero después dije, ‘no, creo que es mejor mantener esas líneas de respeto’”, contó Uribe.



La serie de Netflix intenta recrear los sucesos históricos que involucraron a criminales como Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna) Rafael Caro Quintero (Tenoch Huerta) y Ernesto Fonseca Carrillo (Joaquín Cosío) y a la familia de los Arellano Félix.



Durante la segunda temporada se explican los sucesos ocurridos en la época de los 80 y 90 con la boda de Enedina como uno de los eventos clave en el rumbo del negocio. Allí se reunieron muchos capos de la época y marcó un cambio en la alianza que sostenían.

Leer más: Jennifer Lopez habría rechazado a bailarines por su signo zodiacal



Prefieren mantenerse lejos



Cuando se habla de los capos de la droga es común que se piense en una imagen masculina. Generalmente son los hombres quienes se involucran en el crimen organizado desde que este comenzó a ser una problemática social, sin embargo, en los últimos años esta perspectiva ha cambiado. Hoy más nombres de mujeres aparecen en las noticias que tienen que ver con el tráfico de drogas.



Aunque hay actrices que se han hecho famosas por interpretar a mujeres líderes, como el caso de Kate del Castillo con la telenovela “La reina del sur”, actualmente las mujeres prefieren seguir lejos de este involucramiento. Por ejemplo, el libro “Emma y las otras señoras del narco”, de la periodista Anabel Hernández, parte de la investigación sobre Emma Coronel, la pareja de Joaquín “El Chapo” Guzmán y menciona a personalidades del espectáculo como Galilea Montijo, Arleth Terán, Ninel Conde y Alicia Machado como famosas que se relacionaron con narcos en épocas pasadas. Varias de ellas negaron estos señalamientos.

Mientras que Kate dijo durante una conferencia de prensa para anunciar la segunda temporada de “La reina del sur” que prefería que la historia evolucionara a una serie de acción, para que dejara de enfocarse en el narco.



“Creo que ya estamos aburridos de escuchar narcoseries y de todo este rollo, ahora cada capítulo ya se convierte más en un thriller de acción, a mí me encanta porque son pocas oportunidades las que las mujeres tenemos de interpretar personajes así”, dijo la actriz.



También aceptó que la fortaleza que este personaje, inspirado en Sandra Ávila Beltrán, le ha sido útil para su carrera e incluso, su personalidad.

“Me gusta hacer mujeres fuertes, ¿a quién le va a gustar hacer mujeres débiles?”, afirmó. “Ella es una mujer de cierta edad que no es una chavita, eso está padre porque le da una madurez física y mental para enfrentar una vida que ella nunca eligió. Esos personajes me gustan, creo que se deben también a la época, y este personaje me ha llevado a entender a otros”.

A inicios de este mes, el cantante José Alfredo Ríos Meza, conocido como el Komander, estrenó la serie “La princesa” a través del streaming Pantaya. La historia está basada en uno de sus corridos que hablan de una mujer de Jalisco involucrada con el narcotráfico. La actriz que le da vida es Palmeira Cruz, y aunque reconoce que es muy común conocer personas involucradas en este negocio ilícito, también recomienda a los espectadores marcar una distancia aspiracional.



“Parte del querer posicionar a las mujeres en el empoderamiento ha puesto a estos personajes que se han vuelto muy populares; la televisión y plataformas son un arma de doble filo pero debemos verlo desde la ficción y que esta historia está padre porque la cuenta una mujer y no nos enganchemos tanto en querer ser como ellas, sino más bien en tomar lo bueno desde un punto objetivo, que ella pueda ser líder, tener fortaleza o salir de esa situación y darle un giro a su vida; tener claros nuestros valores y convicciones”.