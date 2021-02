A actores mayores también les urge la vacuna anti Covid

Entre retrasos y reclamos, el pasado 15 de febrero comenzó en el país la primera etapa de vacunación de adultos mayores de 60 años. Enrique Guzmán fue uno de los primeros en acudir a la Unidad de Medicina Familiar Número 22 de la Ciudad de México por su primera dosis, mientras que otros como Rafael Inclán, Fernando Ciangherotti, Lupita Sandoval, Luz María Jerez, César Évora y Manuel Ojeda esperan ser vacunados porque, afirman, al final es una esperanza para que todo esto termine.

“Fíjate que nunca pensé que uno tuviera que arriesgar la vida para salir a trabajar, pero así es, tenemos que hacerlo”, señala Fernando Ciangherotti.

El protagonista de la recién estrenada telenovela Fuego ardiente y habitante de la alcaldía Tlalpan ya realizó su registro digital para la vacuna y está pendiente de que lo llamen.

“Tengo la esperanza de que esta vacuna funcione, ya me urge que me la pongan para estar por lo menos psicológicamente más protegido porque no sabemos realmente los resultados, si esto realmente haga que el coronavirus no entre a tu cuerpo ya que sigue en estudio y aunque uno se puede acostumbrar a traer el cubrebocas, siempre queda la sensación de que estamos en la raya”.

Luz María Jerez regresó a las villanas en 2020 con la telenovela Quererlo todo. Tanto Michelle como Danilo se contagiaron de coronavirus, y un integrante de la producción falleció, pero afortunadamente ella no se ha enfermado.

“Nunca consideré no hacer la telenovela porque mi pasión es trabajar, lo que sí es que comencé a tomar vitamina D y vitamina C para el sistema inmune.

“Yo era antivacunas, pero es otro prejuicio superado porque es la única manera de detener esto, ahora podemos empezar a ver la luz al final del túnel”, considera la actriz de 61 años.

Manuel Ojeda, integrante de esta misma producción, también está en espera de que lo llamen para vacunarse.

“De pronto hay tanta cosa, comentarios como que te hace daño, uno ve informes de que aunque te la pongas no quiere decir que estés libre totalmente de un contagio, pero sí lo veo como esperanza”.

El lunes, Televisa estrenó ¿Qué le pasa a mi familia?, telenovela en la que su productor, Juan Osorio, su productor ejecutivo asociado, Roy Rojas, así como el actor Julián Gil, han atravesado por Covid-19. Allí, Rafael Inclán, de 80 años, en el papel de Fulgencio Morales, dice estar listo para vacunarse.

“Creo que es algo que deberíamos hacer todos. Odio que en algunos casos se hagan largas filas pero ni modo, si es la manera de estar protegidos”.

El actor Mauricio Herrera, de 86 años, coincide: “Me apunté solito, debía de haberlo hecho con la ANDI como lo hice con la de la influenza pero no me hablaron, la vez pasada ellos pusieron un lugar para vacunar a los actores, ojalá lo hicieran así porque nos evitan el problema de ir a lugares donde la gente está queriendo acercarse.

“No sé a qué le tienen más miedo si a la vacuna o al coronavirus, la vacuna no los va a matar y el coronavirus sí, la única manera de salvarnos es vacunándose”, subraya.

Otro actor de la misma producción en la lista de espera es César Évora (61 años), quien dijo que no entiende cómo hay gente que difunde rumores sobre la vacuna, pues esto es muy serio, y la actriz Lupita Sandoval, de 67, espera que le toque vacunarse, pues ella sí ha tenido coronavirus y sabe que no está libre de volver a enfermarse.

Luz María Jerez

“Yo era antivacunas, pero es otro prejuicio superado porque es la única manera de detener esto, ahora podemos empezar a ver la luz al final del túnel, esto genera mucha esperanza”, considera la actriz de 61 años y antagonista de la telenovela Quererlo todo, quien ha estado consumiendo vitamina D y vitamina C para fortalecer su sistema inmune.

Rafael Inclán

El actor de 80 años, quien trabaja actualmente en la telenovela de Juan Osorio ¿Qué le pasa a mi familia? comenta que la mejor decisión, es vacunarse. “Estamos más que dispuestos y creo que es algo que deberíamos hacer todos. Odio que en algunos casos se hagan largas filas pero ni modo, si es la manera de estar protegidos, así lo haremos”.

Lupita Sandoval





La actriz de 67 años, quien ya ha padecido de coronavirus, está consciente de que debe vacunarse para evitar contagiarse nuevamente: “Ya lo viví y tuve la gran suerte de que no fue mortal, entonces todos los que nos hemos enfermado tenemos el peligro de volvernos a infectar, no es como al principio que creían que ya tenías anticuerpos”.

Mauricio Herrera





El actor de 86 años considera que debería de haber espacios adecuados para que se vacunen los actores. También pide no dejarse llevar por los rumores en torno a la vacuna. “No sé a qué le tienen más miedo, si a la vacuna o al coronavirus, la vacuna no los va a matar y el coronavirus sí, la única manera de salvarnos es vacunándose; hay mucho fake news”, subraya.

Manuel Ojeda





Más que dejarse llevar por todo lo negativo dicho respecto a la vacuna, el actor de 80 años asegura que la mejor decisión es ponerse la vacuna: “De pronto hay tanta cosa, comentarios como que si te hace daño, uno ve informes de que aunque te la pongas no quiere decir que estés libre totalmente de un contagio, pero sí lo veo como esperanza”, expresa.

Merle uribe





La actriz se encuentra dudosa sobre su decisión de vacunarse: ”Estaba viendo una nota de una médico que le dio una encefalomielitis y está hospitalizada porque la vacuna de Pfizer trae una RN que puede ocasionar esto cuando las personas han tenido alergias. Yo tuve un virus en la cara y estaba pensando si esto lo puede activar, pero sí me quiero vacunar”.

El dato





El pasado 15 de febrero comenzó la aplicación de la vacuna. Hubo largas filas desde temprano.

3 ALCALDÍAS de la Ciudad de México arrancaron el 15 de febrero con la vacunación a mayores de 60 años: Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

