Aclara Manolo Caro su “parentesco” con Rafael Caro Quintero

El realizador Manolo Caro toma con filosofía el escándalo generado por su presunto parentesco con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Lo único que los une es el apellido, pero nada de sangre. Dice que la más reciente controversia le dio risa y que mientras se hable de él, está bien. Hace ocho años fue la primera vez que públicamente aclaró eso, pero hay quien le sigue preguntando si es verdad o no.

María Perroni no quiere ser solo actriz de televisión

María Perroni, hija de Mariana Garza y Pablo Perroni que participó en el elenco de la telenovela “Vencer la ausencia”, ya realizó uno de los protagónicos que la gente ha comenzado a reconocer en redes sociales, pero no quiere estancarse en eso a sus 14 años.

“Creo que ya me decidí que no quiero ser exclusivamente de las telenovelas, aunque me encantó la experiencia, claro lo repetiría, pero quiero volver al teatro donde yo empecé, es lo que más me gusta hacer y he podido ver mucho teatro últimamente y ya lo he decidido”, expresó.



Foto: Archivo El Universal

Daniela Navarro dijo cosas “en caliente”

Daniela Navarro, quien fue considerada una de las participantes más polémicas de “La Casa de los famosos 2”, aclara que dijo cosas “en caliente” al salir del programa, que en realidad no quiso expresar, como que había decepcionado a su hija.

“Fueron cosas que en realidad no siento, creí que después de permanecer 80 días en la casa y salir sin haber ganado le estaba fallando a mi hija, pero no porque ella vio a una mamá real, fuerte, que luchó hasta el final”, expresó Daniela.



Foto: EFE/Ángel Valentín



