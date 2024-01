Accidente de actriz de "Black Panther" y la muerte de Tania Alessi Marín, entre lo más leído de la semana

Inicia mal el año

La actriz aparece en "Black Panther" y "Avengers: Endgame". Foto: Instagram

La actriz Carrie Bernans, quien ha participado en las películas "Black Panther" y "Avengers: Endgame", sufrió un grave accidente en víspera de Año Nuevo, el cual la llevó al hospital con múltiples fracturas y algunas piezas dentales rotas, pero lo más preocupante es que no tenía la capacidad para caminar

"La joven actriz se encontraba con una amiga caminando por las calles de Nueva York, a poco menos de dos horas de que iniciara el año, cuando se detuvieron en una camioneta de comida rápida. Minutos más tarde, un conductor de 44 años, que manejaba a máxima velocidad y bajo los efectos del alcohol, se estrelló entre las calles de West 34th street y la novena avenida, según informó el portal "TMZ".

Al poco tiempo la madre de la actriz, Patricia Lee, dio a conocer algunas imágenes de la joven en el Hospital Bellevue, en las que se pueden apreciar las múltiples lesiones que sufrió. Carrie fue intervenida quirúrgicamente, pero todavía con los efectos de las anestesia, tuvo que recolectar un poco de su leche para alimentar a sus bebé de siete meses Jaxon Sol, momento que compartió en su cuenta de Instagram a través de historias; en las cuales también manifestó lo agradecida que sentía por estar viva.

Muere participante de Mexicana Universal

La modelo perdió la vida instantáneamente. Foto: Instagram

La tarde del 29 de diciembre Tania Alessi Marín, quien concursó el año pasado en Mexicana Universal Hidalgo, perdió la vida a la edad de 27 años debido a un accidente automovilístico, según informó la Procuraduría General de Estado mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales.

"Nos solidarizamos con familiares, amigas y amigos de nuestra compañera Tania Alessi Marín Cruz, deseamos que en estos difíciles momentos encuentren la paz y el consuelo necesario para superar su pérdida. Descanse en paz", decía el comunicado.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 18 horas, Alessi circulaba sobre la carretera México-Pachuca, cuando perdió el control del auto y se estrelló contra un poste, pero debido a la velocidad y el impacto, el coche terminó volcándose. Según los reportes, vecinos de la zona llamaron a los servicios de emergencia, pero la modelo murió al instante debido a los múltiples golpes.

Las peores películas del 2023

Ezra Miller como el superhéroe Flash. Foto: Warner Bross Pictures / DC Comics

La industria cinematográfica no sólo viene arrastrado con las secuelas de la pandemia, también con una huelga de guionistas y actores que la pusieron en jaque el año pasado, aún así semana con semana hubo estrenos en la cartelera pero no todos fueron afortunados, al menos eso dice la crítica especializada y la taquilla de las 10 películas peor logradas del año pasado.

Aunque algunas de los filmes puede causar polémica entre los cinéfilos, he aquí esa lista sin orden establecido: "Winnie the Pooh: miel y sangre"; "Megalodon 2: el gran abismo", "65: al borde de la extinción", "Oso intoxicado", "Los Indestructibles 4", "Carmen", "El exorcista: creyentes", "Asteroid City", "Ant-Man and the wasp: Quantumania" y "Flash".

Adiós a un tiburón

Carlos Bremer. Foto: Shark Tank México

El martes pasado se dio a conocer que el empresario Carlos Bremer, tuvo un desmayo mientras estaba en sus oficinas en Monterrey, Nuevo León, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona, donde el día 5 de enero se anunció su muerte a causa de complicaciones en su salud.

Carlos destacó por su exitosa carrera como empresario, su visión estratégica y sus significativas contribuciones al ámbito empresarial en México. Desde temprana edad, mostró su inclinación hacia los negocios. A la edad de 19 años, se integró a la casa de bolsa del grupo Banpaís, y a los 25 desempeñó un papel clave en la creación de Ábaco Casa de Bolsa. A pesar de las estimaciones que sitúan su fortuna en 67 mil millones de dólares, no se encuentra incluido en los rankings de los hombres más ricos del mundo en Bloomberg, y la cifra aún no ha sido confirmada por listas como la de "Forbes",

El empresario también era conocido por su participación en el programa Shark Tank México, donde participó en cinco temporadas y cuyo elenco de expertos ya había tenido una baja, Jorge Vergara, quien fue dueño del Club Deportivo Guadalajara, así como fundador y presidente del Consejo de Grupo Omnilife. El magnate mantuvo una estrecha conexión con Luis Miguel, ofreciendo su apoyo durante una etapa difícil económicamente para el cantante.

En medio de las diversas demandas que afectaban al artista, Bremer y un grupo de empresarios respaldaron al "Sol" para superar sus deudas, abordando incluso incumplimientos de contrato, como la cancelación de una gira programada con Alejandro Fernández. Asimismo, Bremer llegó a albergar el sueño de llevar la historia del intérprete de "La Bikina" a la pantalla grande.

Tragedia en el mundo artístico

Christian Oliver, quien compartió pantalla con George Clooney en "Intriga en Berlín" y en la comedia de acción "Meteoro, la película", iba a bordo de un avión monomotor con sus dos hijas cuando ocurrió el accidente. Foto: AFP.

El actor de origen alemán Christian Oliver, que participó en proyectos como "Operación Valquiria", "Saved by the Bell: The New Class" y "El club de las niñeras", falleció el 4 de enero pasado cuando la avioneta que en viajaba se desplomó en el mar cerca de una isla del Caribe; el histrión iba acompañado de sus dos hijas Madita, de 10 años, y Annik, de 12, además del piloto, falleciendo todos en el accidente.

El avión monomotor, el cual despegó en el aeropuerto J.F. Mitchell, ubicado en la isla granadina de Bequia. La aeronave presentó un problema y al poco tiempo de despegar cayó al océano; los guardacostas de San Vicente y las Granadinas intentaron rescatarlos sin éxito con la ayuda de pescadores y buceadores de la zona.

Finalmente recuperaron cuatro cadáveres de entre los restos, identificándolos como el de Christian Oliver y sus hijas, así como del piloto, Robert Sachs; se investigan las causas del accidente. El diario "Searchlight", en San Vicente, reportó que el piloto alertó a la torre de control del aeropuerto local que estaba teniendo problemas con la avioneta, por lo que quiso regresar a la pista. En las redes sociales ya circula un video con el momento exacto del accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc