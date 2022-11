Aaron Carter, publican pormenores acerca de la muerte del cantante

El día de ayer se dio a conocer que Aaron Carter, una de las estrellas juveniles más icónicas de los noventas, había perdido la vida a sus 34 años, luego de ser encontrado sin signos vitales en la bañera de su residencia al sur de California. De acuerdo con un medio internacional, una vecina del cantante que es enfermera trató de asistir al cantante tras escuchar gritos de la ama de llaves, sin embargo, no se le permitió entrar a la casa.



Foto: Instagram

El medio de espectáculos amaneció de luto, después de que el sábado se difundiera que Aaron Carter había muerto. Ahora “TMZ”, el medio que publicó la noticia de su fallecimiento, notificó que tuvo acceso a la llamada que la ama de llaves del cantante hizo al 911, mediante la cual notificaba que el joven de 34 años se encontraba inconsciente dentro de la bañera.

La llamada tuvo lugar a las 11:00 horas aproximadamente, hora en la que –según un testimonio publicado por “The US Sun”- Tony Cheval, fotoperiodista y vecino de Carter escuchó gritos provenientes del domicilio, que sugerían que la estrella de pop había perdido la vida, motivo por el que la esposa de Cheval trató de asistir al cantante, debido a que es enfermera.

"Una mujer abrió la puerta y gritaba 'está muerto, está muerto' pero no nos dejó entrar porque ya había llamado a la policía", dijo Tony.

Más tarde, Melani Martin, la madre de Prince, el único hijo de Carter llegó al domicilio, luego de manejar desde el condado de Orange hasta Lancaster, quien entabló una breve conversación con Cheval a quien le preguntó por qué la mujer que trabajaba con Aaron no les había permitido el paso a la casa.



Foto: Instagram

Y aunque Melanie, quien estuvo al lado del cantante entre enero de 2021 y febrero de 2021, se encontraba muy angustiada, de acuerdo con lo publicado por “The US Sun”, tuvo que esperar varias horas fuera de la casa de Carter para poder entrar, por lo que la única persona, además de los agentes de la policía, que estaba dentro del domicilio mientras se llevaban a cabo las primeras investigaciones de la muerte fue la mujer que trabajaba a lado del cantante.

"Melanie tuvo que esperar horas antes de que la policía le dijera algo, y estaba desesperada por ver que sus muchos perros todavía estaban en la casa", declaró el vecino de Aaron.

Amigo de Aaron Carter descarta que se haya tratado de un suicidio

Tras darse a conocer la muerte de Aaron Carter, son muchas las versiones que han hablado de la posible causa de la muerte del cantante de “Not Too Young, Not Too Old”; una de ellas es un presunto suicidio, pues el músico había hablado públicamente de sus problemas con el alcohol y las drogas, los cuales combatía desde hace cinco años y por los que se encontraba rehabilitándose, además, de expresar los problemas que vivía a lado de Martin, luego de protagonizar una relación en la que ambos se violentaron.

Sin embargo, un amigo que habló con “The US Sun” descartó que se haya tratado de un suicidio, ya que habían planeado una sesión de grabación para la próxima semana, debido a que se encontraba trabajando en un nuevo álbum de estudio, después del lanzamiento de “Love”, su última producción musical publicada en 2018.



Foto: Instagram

Este proyecto –detalló- lo tenía muy emocionado y la expectativa de trabajar con diferentes artistas emergentes.

"Cualquier sugerencia de que se suicidó anoche cuando estaba en contacto con sus amigos y su equipo es incorrecta", destacó.

Finalmente, la amistad de Aaron expresó que enterarse del deceso del cantante fue devastador para él y consideró que, de encontrarse fármacos dentro del sistema del músico podría tratarse de los medicamentes que ingería por recomendación médica, pero descartó que fueran narcóticos, pues aseguró que Carter no consumía cocaína.

Nick Carter guarda silencio ante la muerte de su hermano

Hasta el momento, su hermano mayor Nick Carter no se ha pronunciado al respecto de la muerte, cabe recordar que en 2019, el integrante de los Backstreet Boys y Angel, otro de sus hermanos, solicitaron una orden de restricción en contra de Aaron, quien acusó a Nick de haberlo torturado durante toda su niñez.



Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Este fue el mensaje que los hermanos Carter publicaron al distanciarse de Aaron en 2019:

"A la luz del comportamiento cada vez más alarmante y de su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi mujer embarazada y a nuestro hijo nonato, no nos ha quedado más elección que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestras familias".

(Con información de "The US Sun" y "TMZ")

