Aaron Carter, hermano de Nick de los BSB, entrará a rehabilitación para recuperar la custodia de su hijo

Aaron Carter, la estrella infantil de los años noventa, volvió a rehabilitación por quinta ocasión, pese a que hace cinco años dejó de consumir alcohol. Sin embargo, el cantante reveló que se somete a esta terapia en búsqueda de recuperar la custodia de Prince, su hijo de 10 meses, que ahora está bajo el cuidado de su abuela materna.



Foto: YouTube

El hermano menor de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, ya no tiene nada de menor; y luego de lanzarse al estrellato, como uno de los cantantes infantiles más exitosos de finales de los noventa y principios de los 2000, Aaron atravesó una etapa de excesos en la que las drogas y las deudas fiscales ensuciaron los logros que obtuvo desde muy joven.



Foto: YouTube

“Todo el mundo merece una segunda oportunidad. No he cometido ningún crimen loco. No soy como algunas personas tratan de pintarme”, dijo recientemente.

Lee también: Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, destruye peluche del Dr. Simi durante concierto

Pero ahora, el intérprete de “I´m all about you” busca una segunda oportunidad, tal y como lo indicó a “The Sun” en una entrevista, en la que aseguró que quiere dejar de ser catalogado como una estrella que fracasó o como una persona adicta a las drogas, pues desde hace un lustro dejó atrás sus adicciones, por lo que fue cuestionado con respecto al por qué volvería a rehabilitación si se encuentra limpio actualmente.

Carter, de 34 años, argumentó que si bien, desde hace cinco años dejó de beber, se inscribió a un programa de rehabilitación ambulante de un año para dar seguimiento a su enfermedad, pues no ha dejado de fumar marihuana del todo, y aunque cuenta con un permiso medicinal para cultivar cannabis, el músico quiere dejar atrás ese hábito, pues aseguró que todos esos cambios ayudarán a que recupere la custodia de su hijo Prince, que tuvo a lado de su exprometida, la actriz Melanie Martin.

“Tengo licencia de marihuana medicinal para cultivar hasta 99 plantas al año. Pero tiré todo ese equipo, lo vendí todo, me deshice de todas las plantas que estaba cultivando”, aseguró.

Pese a que Aaron y Melanie llevaban poco tiempo juntos, pues comenzaron su relación en 2020, ambos se acusaron de cometer violencia doméstica; hecho que los hizo perder la custodia de su hijo que nació hace sólo 10 meses. Y aunque la pareja decidió separarse, el cantante indicó que ha vuelto a comunicarse con la madre de su hijo, pues ambos desean recuperarlo.



Foto: Instagram

"No he tenido recaídas ni nada por el estilo, es solo que los factores desencadenantes son importantes en este momento para mí [y] quiero recuperar a mi hijo", dijo Aaron al medio estadounidense.

Además, Carter habló de las distintas modalidades en las que participa dentro de rehabilitación, donde participa en terapias de grupo y asesoramiento individual, así como también forma parte de cursos donde le dan lecciones sobre la crianza de los hijos y también le proporcionan información acerca de los efectos y consecuencias de la violencia doméstica.

“Ser padre es nuevo, pero en realidad se ha vuelto muy divertido y emocionante y me ha dado un nuevo capítulo de mi vida. Ha sido increíble”, reconoció.

Lee también: ¿Chayanne eres tú? El cantante apareció en redes con algunos arreglitos y sus fans reaccionaron