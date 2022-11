A 12 años del estreno de la remake de ‘Teresa’ así luce y vive Margarita Magaña, la villana ‘Aida’ de la telenovela

La novela “Teresa” ha tenido 5 remakes. La primera de ellas se estrenó en 1959 y tuvo a Maricruz Olivier como protagonista. La más reciente de ellas llegó a la pantalla chica hace 12 años de la mano de ‘El güero’ Castro como productor. Esta no solo es una de las versiones más populares, sino que además fue la que le dio su primer personaje protagónico a Angélique Boyer.

Pero la protagonista de “Teresa” no fue la única que se lució en esta puesta en escena. El rol de Margarita Magaña, como la villana Aida de la telenovela también es uno de los más recordados entre las remakes. Con más de dos décadas de trayectoria supo ganarse el cariño del público como antagonista.

Sin embargo, en el 2017 Margarita Magaña decidió dejar de lado el mundo de la actuación tras su paso por “Me declaro culpable”. La actriz priorizó su maternidad y su matrimonio por encima de su carrera. Desde aquel desapareció de las telenovelas, aunque se mantiene muy activa en sus redes sociales donde nos ha dejado ver cómo luce en la actualidad.

Así luce y vive Margarita Magaña, la villana de “Teresa”

“Me volví a casar, tuve dos hijos y decidí que, lo que no pude hacer con la primera, hacerlo con estos dos chiquitines”, confesó en una entrevista reciente Margarita Magaña. “Y sí tiene un costo, sí dejas tu carrera, lo que más me apasiona y de lo que trabajo desde que los 15 años. Entonces, me identifico hoy con muchas mamás que estamos queriendo regresar”, aseguró en el 2020.



Desde que dejó la actuación, la villana de “Teresa” se ha dedicado a su faceta de influencer. Desde su cuenta de Instagram se ha convertido en toda una creadora de contenido. Esto le ha permitido mantener el contacto con sus seguidores luego de dejar las telenovelas para dedicarse a la maternidad y a su matrimonio.



“No sé qué pasa, pero me está gustando mucho como ser creadora de tu propio contenido”, aseguró Margarita Magaña feliz con esta nueva etapa de su vida. Además, ha explorado en los podcasts y con su programa “Territorio M” sigue ganando seguidores. Lo que todos se preguntan es si alguna vez se animará a volver al mundo de la ficción.