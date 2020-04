Leer en español

Mexican singer, musician, and songwriter Óscar Chávez, who wrote “Por ti,” “Macondo,” and “La niña de Guatemala,” passed away on Thursday afternoon at 85 years old.

Mexico’s Culture Ministry broke the news through its social media platforms.

Una voz de lucha nunca se apaga, gracias Oscar Chavez, tu vida fue un viaje digno de ti. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros de lucha y canción. ¡Viva Óscar Chavez! pic.twitter.com/4qak8QRIqY — Alejandra Frausto (@alefrausto) April 30, 2020

The musician was hospitalized on Wednesday after he showed symptoms of COVID-19.

Informamos que desafortunadamente el Maestro Oscar Chávez fue internado con síntomas de COVID-19 y se encuentra bajo observación. Daremos noticias conforme tengamos novedades.Agradecemos los mensajes de apoyo recibidos - Equipo de la oficina de O.C. — Óscar Chávez (@OscarChavezF) April 30, 2020

