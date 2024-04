Al considerar que se trata de otro intento de golpeteo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Álvarez Máynez lamentó la intención del exministro presidente Arturo Zaldívar de solicitar un juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña.

“Arturo Zaldívar está muy extraviado. No, por supuesto que no es procedente [el juicio político]. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. No es un asunto de personas, sino de instituciones, y lo que está haciendo el ministro Zaldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir y golpetear a una institución fundamental para México”, señaló el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

Antes de firmar el Pacto por una Revolución Sostenible con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), declaró en rueda de prensa que esta acción es una herramienta electoral para “tener hueso” en la próxima administración.

“Él está en un interés mezquino, electoral. Desde hace mucho tiempo, desde que era ministro, quiere ser fiscal, ser secretario de Gobernación. Quiere hueso, quiere impunidad, quiere preservar un régimen de privilegios al que se acostumbró y creo que está extraviado el ministro Zaldívar, no es por ahí y no va a pasar.

“Es un golpeteo ya ruin, burdo, grotesco del expresidente de la Corte, institución que tanto le dio”, subrayó.

En este sentido, Álvarez Máynez consideró que los asuntos de la Suprema Corte deben ser discutidos con visión de Estado, no como una arenga electoral.

Por otra parte, en la reunión con el WRI, donde dialogó sobre sus propuestas para un modelo sostenible de desarrollo en México, el zacatecano destacó la importancia de una agenda verde y la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

Mencionó diversas alternativas como impuestos verdes, transporte público, agricultura sostenible, energías limpias, entre otras propuestas incluidas en su proyecto de nación El Nuevo México, para hacer hincapié en la importancia de promover esta agenda.

