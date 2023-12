Ante el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, denunció que es víctima de ataques desde la Presidencia de la República, desde donde no sólo apoyan las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, sino también las del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Entrevistada en la sede nacional del PAN, la responsable de la coalición Fuerza y Corazón por México pidió al representante diplomático del gobierno de Estados Unidos que voltee a ver lo que está pasando en el proceso electoral del país.

“Le dije básicamente que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno, porque ahora no sólo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataque, o sea, hoy lo vimos claramente en la mañanera. No sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar los pocos días que estuvo. Fue impresionante cómo tiene un apoyo del Presidente de la República, y eso no es democrático. Yo sí le dije: ‘pues a ver, volteen a ver lo que está pasando en México’”, relató.

Xóchitl Gálvez destacó que también habló de geopolítica con el embajador estadunidense. “Le dejé claro cuáles son mis valores, le dejé claro que yo no me vinculo a gobiernos autoritarios o que no sean democráticos, se lo dije abiertamente. Yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país.

“Le dejé claro el vínculo que tenemos de localización geográfica, 41 cruces fronterizos, compartimos comercio, 80% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos y también que la mayor parte del turismo que viene a México viene de Estados Unidos”, puntualizó.

Gálvez Ruiz calificó a Ken Salazar como “un hombre muy afable”, con quien coincide en nuestros orígenes, (pues) él también viene de un pueblo rural, de una familia humilde. Me contó también las peripecias de su primera campaña, que nadie lo nadie lo daba como ganador”.

La precandidata presidencial opositora celebró que se haya resuelto la crisis política en Nuevo León y que se retomen los cauces de la institucionalidad.

“Qué bueno que se impuso la ley, porque realmente al Congreso le competía nombrar al nuevo gobernador; el gobernador actual decide regresar..., bueno, está en su derecho, pero creo que lo que no se valía era dejar a tu sucesor e irte simplemente. Yo creo que la Corte actuó respetando la Constitución, o sea, no hay que atacar a la Corte ni mucho menos, porque la Corte actuó bien”, consideró.

Sobre las declaraciones del coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), que no solo descarta cualquier acercamiento con ella para acordar una alianza, sino que le declara la guerra al PAN y al PRI, Xóchitl Gálvez se limitó a responder que “tiene razón Dante de estar enojado, pero todo mi respeto para él”.