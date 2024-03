Claudia Sheinbaum Pardo no tiene cara para proponer recuperar programas como el de escuelas de tiempo completo, pues se quedó callada cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador los quitó, señaló la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En el marco de su visita a Querétaro, la abanderada del PAN, PRI y PRD dijo en entrevista que no cree en los 100 compromisos de campaña que presentó Sheinbaum Pardo, porque siendo jefa de Gobierno avaló que el Mandatario eliminara programas que ahora quiere revivir.

“Yo nomás digo, ahora habla de recuperar escuelas de tiempo completo. ¿Por qué no abrió la boca Claudia Sheinbaum cuando las quitaron? Habla de apoyar a los pueblos indígenas, ¿por qué no abrió la boca cuando quitaron el programa de infraestructura para los pueblos indígenas? Habla de cuidar a los niños, ¿por qué no abrió la boca cuando les quitaron las estancias infantiles? ¿Por qué no abrió la boca cuando quitaron el programa de infraestructura que no le da mantenimiento a las carreteras?

“Mucho de lo que puso ahí, este gobierno lo quitó. Entonces no tiene la cara para decir que va a recuperar las cosas, cuando se quedó callada como jefa de Gobierno”, recalcó.

En su discurso, ante miles de simpatizantes reunidos en el Estadio Olímpico de Querétaro, bajo los intensos rayos del sol, Gálvez Ruiz afirmó que “Morena representa el miedo, Morena representa la muerte, Morena representa el narco. Por eso se van a ir”.

“Está cabrón el sol, pero está más cabrón aguantar a Morena otros seis años”, expresó la candidata presidencial ante el aplauso de la gente que coreó “¡Presidenta, presidenta, presidenta!” y “¡Fuera Morena!”.

En entrevista con medios, dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido consecuente con la delincuencia “y si tú ves las detenciones de la Guardia Nacional, han sido mínimas”.

“Lo que me queda claro es que este gobierno decidió tolerar a la delincuencia organizada, decidió el Presidente saludar a la mamá de El Chapo [Guzmán], decidió el Presiente no enfrentar a los delincuentes y eso conlleva a la responsabilidad de la violencia, de la muerte, del miedo”, concluyó.

Muchos de los asistentes llegaron al estadio tres o cuatro horas antes y esperaron el inicio del evento bajo un sol inclemente, a una temperatura de 30 grados centígrados.

Escucharon los discursos de los candidatos de la Alianza al Senado, Agustín Dorantes y Guadalupe Murguía, y para cuando comenzó a dar su mensaje Xóchitl Gálvez, decenas de militantes con banderas del PAN abandonaron el estadio. Al terminar su discurso, la abanderada presidencial dedicó más de una hora a saludar y tomarse selfies.

Uno de ellos, Eduardo Padriza, dentista de profesión, le hizo un cuadro a Xóchitl Gálvez en el que la pintó con la banda presidencial en el pecho, pero no pudo entregárselo. “Ella es mi gallo, apuesto todas las canicas por ella. Lo importante no es que el cuadro me haya quedado bien o regular, sino esto es lo que representa para todo México”, mencionó en entrevista.

Pese a que esperó horas para dárselo personalmente, al final no pudo hacerlo por la gran cantidad de gente que quería saludarla. “Está muy ocupada la candidata. Ya será en otra ocasión”, dijo al retirarse.

Al acto asistieron los presidentes del PAN, Marko Cortés Mendoza, y del PRD, Jesús Zambrano, así como los exgobernadores Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos, Ignacio Loyola, José Calzada Rovirosa y Francisco Domínguez.

Más tarde, Xóchitl Gálvez Ruiz se trasladó a Toluca, Estado de México, para sostener un encuentro con la militancia del PRI.

Acompañada del presidente del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, la candidata de la alianza opositora se lanzó, sin mencionarlo por su nombre, contra el exgobernador mexiquense Eruviel Ávila, quien renunció al PRI recientemente para sumarse al Partido Verde y a la Cuarta Transformación.

La aspirante presidencial agradeció la presencia de los exgobernadores del Estado de México César Camacho y Arturo Montiel, “esos gobernadores que no se rajan como otro que ya conocemos. De ese tamaño deben tener la cola larga, para que no los metan a la cárcel”.

A diferencia de otras reuniones con sus aliados del PRD, en que Gálvez Ruiz ha vestido de amarillo, o con el PAN, que se ha puesto prendas azules, ahora no vistió de rojo, sino de rosa y blanco.

Invitó a los asistentes a trabajar duro por los diputados federales. “Nuestros candidatos a diputados locales, porque lo que vamos a proponer requiere el apoyo del Congreso, requiere que todos los diputados federales quieran estar del lado de los mexicanos”.

Señaló que en el presupuesto pasado propuso asignar recursos a las policías municipales y Morena no quiso, no quiso asignarle recursos al campo, no quiso asignarle recursos a la salud, pero eso lo vamos a lograr ahora con este gobierno porque vamos a tener la mayoría en el Congreso, para dejar de estar tirando el dinero a lo tarugo. Nosotros vamos a gastar en los mexicanos.

Indicó que a los delincuentes les vamos a aplicar la ley, se van a acabar los abrazos.

“Los abrazos sólo se los vamos a dar a los niños, a los jóvenes, a las personas de bien, a los adultos mayores. Pero nosotros no vamos a ir a darle un abrazo a la mamá de El Chapo, nosotros vamos a aplicar la ley. Por eso hemos propuesto y por eso necesito a los diputados federales. Queremos que todas las policías del país, municipales y estatales tengan un salario digno, 20 mil pesos al mes a los policías”, expuso ante miles de simpatizantes que se dieron cita en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Estado de México.