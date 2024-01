La precandidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, reconoció a los diputados del Congreso de la Ciudad de México que votaron en contra de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país.

Desde Los Mochis, Sinaloa, donde tuvo un encuentro con simpatizantes y militantes del PAN, PRI y PRD, felicitó a los diputados capitalinos de la alianza opositora que le impusieron una derrota a Morena.

“Hoy hay una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum; hoy Claudia Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no ha investigado los feminicidios, que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer amenazando.

“Detuvieron al secretario adjunto del PRI el sábado para intimidar al tricolor y no lo lograron, porque tuvieron las agallas de votar en contra. Balearon el auto de una diputada priista para tratar de intimidar, así se las gasta este gobierno, que amenaza e intimida cuando no puede lograr las mayorías. Así es que vayan midiendo lo que viene, lo que viene es una elección de Estado”, advirtió Gálvez Ruiz.

Durante su visita a Sinaloa, donde fue recibida en el aeropuerto con mariachi y estuvo acompañada de los dirigentes del PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno, y PRD, Jesús Zambrano, la aspirante presidencial afirmó que impedir la ratificación de la fiscal fue un logro de la coalición Fuerza y Corazón.

“La impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma, no un instrumento de persecución política. Mi reconocimiento a los diputados de la coalición por su valentía y por no doblarse ante las amenazas del oficialismo”, subrayó Gálvez Ruiz.

La precandidata presidencial opositora pidió a los sinaloenses sumarse a su proyecto para poder cambiar las cosas y corregir el rumbo del país: “Por eso necesitamos hacer un cambio, yo soy una mujer valiente, nada de abrazos a los delincuentes, yo les voy a aplicar la ley, tengan la certeza que esta mujer tiene los ovarios para hacerlo, tiene la inteligencia y el corazón para hacer una buena estrategia.

Dijo que el proyecto de la oposición contempla regresar el Seguro Popular, “porque una familia se empobrece cuando no tiene las medicinas y cuando tiene que pagar un doctor privado”.

Además, dijo que en enseñanza, “le vamos a apostar a una educación de calidad”, y también garantizó respaldo a los productores del campo, que han sido abandonados por el actual gobierno, afirmó.