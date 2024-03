La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, rechazó de manera tajante la posibilidad de aceptar la ayuda en su campaña del grupo español ultraderechista Vox.

En su conferencia de prensa “Sin miedo a la verdad”, la aspirante presidencial dijo que “con Vox ni a la esquina”.

Aseguró que es más fácil que ese grupo de la ultraderecha esté cerca de Morena que de ella.

Vox, a través de la Fundación Disenso y de Foro Madrid, ofreció el pasado jueves su apoyo a la campaña de Xóchitl Gálvez para elaborar estrategias y liderazgos, rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio.

Sin embargo, Xóchitl Gálvez negó acercamiento alguno con ella o con su equipo de campaña

“No existe acercamiento alguno, no existe ese planteamiento. No los he visto nunca en mi vida”, aseguró.

