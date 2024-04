La candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) suspender las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador durante el periodo de campañas electorales.

Al reunirse a puerta cerrada por más de tres horas con los consejeros electorales, encabezados por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la aspirante de Fuerza y Corazón por México, acompañada de los líderes de los partidos aliados, expuso que la mañanera le sirve al Mandatario federal para promover ilegalmente a su candidata Claudia Sheinbaum.

“Hemos pedido que se cancelen las mañaneras, dado que el Presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda”, indicó.

Gálvez Ruiz dijo que desde la mañanera se le ha causado un daño terrible al señalarla como corrupta y deshonesta, cuando “yo no tengo ningún juicio, ninguna demanda (…) Como empresaria se me quieren atribuir cosas que desde el punto de vista legal no hay nada. He pagado impuestos, mis contratos que obtuve con el gobierno son totalmente lícitos, transparentes y el daño que se me generó fue la sensación de que yo me robé ese dinero”, reprochó.

La aspirante, acompañada de los presidentes del PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno; y PRD, Jesús Zambrano, informó que la petición de que se cancele la mañanera será some- tida a consideración del Consejo General del INE.

Detalló que ante los consejeros pidió que el INE emprenda una campaña informativa para aclarar a los ciudadanos que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político y nadie puede condicionarlos a cambio de su voto.

“Ellos [los consejeros] nos anticiparon que ya tienen una campaña que empieza el día 15 de abril (…) y en ese sentido nosotros sí hemos pedido que se precise el tema de programas sociales”, apuntó.

Pese a que calificó de desastroso el primer debate presidencial por el formato y producción, Gálvez Ruiz confirmó su presencia en los dos ejercicios que restan y reafirmó su confianza en el INE.

“Por supuesto que voy a estar en los siguientes debates. Lo que sí quiero precisar [es] la confusión está en la bolsa de tiempo”, dijo la abanderada.

Destacó que hubo inequidad en el debate, pues mientras a ella le hicieron 10 preguntas, a Sheinbaum le formularon siete y a Jorge Álvarez Máynez sólo cinco. Además, la interrumpieron cuatro veces, pero ninguna a sus dos adversarios.

Recordó que en el ensayo del sábado no se le advirtió que en el debate habría cuatro consejeros electorales dentro del set, entre ellos la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien se sentó justo enfrente de ella, lo que la distrajo.