Ciudad Juárez, Chihuahua.- Hay evidencias de que hubo tráfico de influencias en el Poder Judicial durante la gestión de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz. “Que Zaldívar rinda cuentas, nada más”, demandó.

De gira proselitista en esta ciudad fronteriza, la aspirante del PAN, PRI y PRD exigió que Zaldívar rinda cuentas y exhortó a los jueces que fueron presionados por el ministro en retiro a declarar ante las autoridades.

“Yo creo que sí se debería separar del cargo, porque no es nada honorable que esté acusado de trafico de influencias, y yo creo que muchos jueces deberían de declarar y decir si fueron intimidados por el ministro Zaldívar. Debe haber pruebas de quién les llamó, cómo les llamó, hoy deja mucha huella el celular”, señaló.

Xóchitl Gálvez recomendó leer el libro “Traición en Palacio”, de Hernán Gómez, donde se habla de las componendas en el Poder Judicial en tiempos de Zaldívar Lelo de Larrea.

“Hernán desde ese entonces ya habla de que el ministro Zaldívar y el consejero jurídico Julio Scherer cabildeaban asuntos en el Poder Judicial con jueces, y creo que sería bueno volver a releer el libro de Hernán, porque Hernán es de ellos, Hernán es de la 4T y ahí ya señala varios actos de corrupción, desde hace como un año, que sacó el libro”, recalcó.

“Que Zaldívar rinda cuentas, nada más, que los que fueron presionados declaren, que se haga una investigación, eso es lo que se pide. No especulemos, al señor Zaldívar parece que sí le encantaba el negocio. Eso lo dice el libro de Hernán Gómez, un cuate de Morena. Léanlo, vale la pena”, insistió.

Ante trabajadores de una procesadora de nueces, Xóchitl Gálvez sostuvo que México “no puede seguir en manos de un gobierno inepto, de un gobierno corrupto.

“Y se lo digo a Zaldívar desde aquí: las evidencias que hay, ministro Zaldívar, exministro Zaldívar, es que sí hubo tráfico de influencias. Las evidencias que hay es que usted abrió muchos procesos con simples denuncias anónimas. ¿Y qué dice la candidata de Morena?, que es una persecución política”, lamentó.

“Hay que investigar la corrupción, porque eso no le da certeza jurídica a los empresarios, el que no haya una división de poderes, el que un ministro de la Corte ande cabildeando sentencias a modo, pues no le da certeza a los empresarios para invertir en México”, advirtió.

La candidata presidencial afirmó que con ella las cosas serán diferentes.

“Se los digo claramente: vamos a sacar las manos de los organismos autónomos, los vamos a dejar operar como se debe, no vamos a presionar, vamos a respetar el estado de derecho”.





























