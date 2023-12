Tras criticar el papel que jugaría Samuel García para dividir a la oposición, la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, afirmó que luego de que Movimiento Ciudadano (MC) se quedó sin precandidato, está lista para dialogar con su dirigencia.

“Pues yo le diría a MC que si se trata de construir un proyecto en beneficio de México, yo estoy lista, yo soy una mujer que escucha”, afirmó en entrevista en el marco de su visita a Playas de Rosarito, Baja California.

Dijo que aunque considera que el partido naranja ya tomó la decisión de competir solo en las elecciones presidenciales, “siempre yo estaré abierta a dialogar con quien tengamos que dialogar, si de lo que se trata es de resolver los graves problemas que tiene nuestro país”.

Destacó que tiene una muy buena relación con el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, con quien coincide en que el enemigo es el gobierno de Morena.

“Yo diría que seguramente Dante y yo pensamos lo mismo, que el gran cáncer que tiene México es Morena, es un gobierno autoritario, un gobierno que tiene sumido a México en la pobreza, que lo tiene sumido en la inseguridad, en la falta de medicamentos. Y ahí está, y que tiene un abandono al campo, o sea, la verdad lo que este gobierno ha hecho con el campo es inadmisible”, aseguró.

Gálvez Riuz arremetió nuevamente contra Samuel García Sepúlveda, al acusarlo de ser instrumento del gobierno federal para dividir el voto de la oposición y favorecer a Morena.

“El gobierno estaba tratando de impulsarlo porque efectivamente él tenía una aspiración, pero ésta fue impulsada desde Palacio Nacional, con todo el poder, con todo el dinero para hacerlo creer que él era una opción. Obviamente, después lo iban a atacar, pero en un principio era muy clara la idea de que viniera a dividir a la oposición”, recalcó.

Más tarde, en Ensenada, denunció que los millones de pesos que utiliza Morena para promover a Claudia Sheinbaum y atacarla a ella en redes sociales son del presupuesto que el gobierno le ha quitado al campo, a las madres buscadoras, a los niños con cáncer y a los pequeños empresarios.

En un encuentro con militantes y simpatizantes del PAN, PRI y PRD pidió que salgan a las calles para difundir quién es Xóchitl Gálvez y convencer a la gente de que vote por la coalición que ella encabeza para contrarrestar a los “servidores de la nación que utiliza Morena para hacer campaña en favor de la exjefa de Gobierno”.

“Yo lo único que les quiero pedir al PRI, al PAN y al PRD y a los Xóchitlovers es que salgan a la calle, yo los necesito en la calle, los necesito caminando, convenciendo, platicándole a las personas quién soy porque ellos [Morena] tienen millones de servidores de la nación que pagamos con nuestro dinero y esos servidores de la nación van casa por casa a decirle a la gente que tienen que votar por un partido”, señaló.

La aspirante presidencial del frente opositor también exhortó a los tres partidos aliados a que se pongan de acuerdo en las candidaturas a puestos de elección popular en Baja California, para ir unidos y con los mejores perfiles en las elecciones del 2 de junio próximo.

“Pónganse de acuerdo, hagan a un lado sus intereses personales y piensen en los intereses de Baja California, pónganse de acuerdo por el beneficio de Baja California (…) México y Baja California no pueden claudicar, yo les invito a que hagamos un proyecto “xingón”, un proyecto que vaya para adelante, que le apueste a la honradez, al trabajo, que le apueste a la capacidad de las personas, y lo vuelvo a repetir y ya no digo tantas groserías porque luego me regañan, pero hay una que sí voy a decir: ni rateros, ni huevones, ni pendejos”, dijo.