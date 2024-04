La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, declaró que en el primer debate presidencial se sintió incómoda al portar un traje sastre y no su acostumbrado huipil, pues afirmó que se sintió “fingida”, por lo que advirtió que “mandará al carajo” cosas de su campaña.

Al participar en un Space de la red social X, con motivo de la publicación del libro biográfico “Xingona”, de la periodista Ivonne Melgar, la candidata presidencial reconoció que lo más duro que ha vivido durante su campaña fue el video que se hizo viral en el que su hijo Juan Pablo aparece insultando a personal de un bar en la zona de Polanco.

Además, lamentó que se le descalifique por vestir huipil, lo que la ha orillado a “hacer un esfuerzo” para vestir traje sastre.

Lee también: Respalda a presidenta de la Suprema Corte

“En esta campaña he vivido cosas durísimas y quizá la más dura es la que pasó con mi hijo, tengo que decirlo. Y de repente he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de traer traje sastre que sí lo uso, pero me incómoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”, reveló.

Xóchitl Gálvez advirtió que en los 40 días que le restan a su campaña mandará "al carajo" muchas cosas.

“Voy a mandar al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar, y voy a ser yo ,y si me quieren como soy, adelante. Por supuesto que soy una mujer que está preparada, por supuesto que soy una mujer que sabe resolver problemas, pero sobre todo soy una persona que ama al prójimo y eso es lo que tienen que valorar los mexicanos y que soy una mujer capaz de construir equipos”, apuntó.

“Muchos mexicanos me han dicho estos días: ‘sé tú’ y voy a ser yo (en el segundo debate). Y si una mujer con huipil no le gusta a los mexicanos, lo lamento. Creo que sí me puedo poner un traje sastre. He sido súper golpeada por mi sobrepeso, como si el tener los dientes chuecos o los dientes derechos te hicieran más o menos. Pero son los fantasmas que muchos mexicanos van a tener que enfrentar los próximos días. Una mujer que miente con un cinismo brutal

Dijo que ella “jamás” podría salir a hacer una declaración como la que hizo Claudia Sheinbaum para defender al ministro en retiro Arturo Zaldívar: “Yo hubiera tenido que decir que Arturo Zaldívar enfrente a la autoridad, que se ponga a disposición de la autoridad porque las acusaciones son muy graves”.

“No soy la mujer perfecta, estoy lejos de ser una mujer perfecta, pero vaya que tengo un corazón del tamaño de su cabeza, lleno de amor, y lo vamos a lograr juntos”, cerró Xóchitl Gálvez su participación en ese foro virtual, al que se conectaron 7 mil 767 internautas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ag