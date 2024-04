Huixtla, Chis.— En medio de un clima enrarecido por la presencia de presuntos grupos criminales en algunas regiones y carreteras, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, realizó sin incidentes su primera visita proselitista a este estado.

La aspirante presidencial recorrió más de 400 kilómetros de carreteras y de manera sorpresiva se detuvo en un retén de la Guardia Nacional para saludar a los uniformados y agradecerles su labor.

Durante su gira, la opositora se quejó de que los operadores del transporte público fueron bloqueados y amenazados para que no prestaran el servicio, por lo que en el evento realizado en este municipio, enclavado en la región del Soconusco, únicamente estuvieron algunos simpatizantes que pudieron llegar por sus propios medios.

Más tarde, en entrevista, reveló que le informaron que las amenazas provinieron de adversarios de la alianza opositora, pero también del crimen organizado que, dijo, manda en algunas regiones de Chiapas.

En su trayecto de Huixtla a Tonalá, sobre la carretera Tapachula-Juchitán de Zaragoza, el convoy de la aspirante se detuvo en el puesto de revisión ubicado en Villa Comatitlán.

Sin previo aviso, Gálvez Ruiz se bajó de su camioneta y se acercó a dos efectivos de la Guardia Nacional, a quienes saludó de mano.

“Venimos aquí a saludarlos y a agradecerles. Está dura la cosa, ¿verdad?”, les preguntó.

“Sí, estamos para servirle y servir al pueblo de México”, respondió uno de ellos.

“Ustedes sí son los de a deveras”, le dijo Gálvez Ruiz y le dio una palmada en el hombro.

La candidata regresó a su vehículo para continuar su camino a Tonalá, en un convoy que incluyó hasta tres pick ups y una patrulla de la Guardia Nacional, además de al menos dos camionetas en las que viajaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asignados a su escolta.

En su trayecto por la carretera, Gálvez Ruiz observó el paso de cientos de migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y el Caribe, bajo los inclementes rayos del sol.

En el acto con simpatizantes de Huixtla, la política hidalguense lamentó ver decenas de sillas vacías. “Mi equipo me decía: ‘oye, es que no están permitiendo que pase el transporte, es que el evento está muy solo’. Yo, así hubiera uno, estaría aquí, con uno que me escuche yo estaría aquí, nunca voy a cancelar un evento porque por una persona que me venga a escuchar yo me doy por servida”.

En su mensaje, dijo que en esta campaña ha enfrentado de todo, en una elección de Estado llena de ataques a los que ha sobrevivido: “¿Ustedes creen que yo no he sido perseguida, intimidada?, se han metido con todo, con mis hijos, con mi marido, con mi patrimonio, con mi empresa. No me han encontrado absolutamente nada y aquí estoy por ustedes, porque me resisto a dejarles a mis hijos un México lleno de violencia”.

También envió un mensaje a los delincuentes: “Dejen de tener asolados a los chiapanecos, dejen de estarlos intimidando, basta del cobro de piso”.

Calificó al gobernador Rutilio Escandón de “cobarde” por no enfrentar a los criminales.

“Más de 3 mil personas desplazadas por la violencia. Eso es lo que está pasando en su estado. Abran los ojos, ¡Despierten, despierten chiapanecos! ¡No merecen sus hijos su cobardía! ¡No merecen sus hijos que ustedes no den la pelea!”.