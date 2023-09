En Los Angeles, California, exhortó a los candidatos republicanos a terminar con el discurso de odio contra los migrantes y jornaleros agrícolas mexicanos que fueron quienes alimentaron a Estados Unidos durante la pandemia.

Después de un encuentro con jornaleras agrícolas que trabajan en los campos de California, dijo que "cuando escucho a los candidatos republicanos referirse como se refieren a los mexicanos, cuando hay amenazas de deportaciones masivas, creo que tendrían que venir aquí".

Lee también ¿Xóchitl Gálvez cambia de opinión sobre al aborto? Esto dice la virtual candidata de la oposición

"Tendrían que tener cuántos mexicanos murieron en la pandemia, para que se enteren que son los que sostuvieron a este país en momentos muy críticos, en esa comunidad que no se rajó que estuvo produciendo alimento que hizo que el país no se cayera del todo", dijo en entrevista.

"Entonces, tenemos que empezar a entendernos unos a otros y acabar con el odio, porque el odio no sólo está en México, el odio yo lo veo en muchas personas de decir pues, el racismo, la discriminación, la xenofobia, el que viene de fuera sientes que te viene a quitar cosas, pero más bien te viene ayudar.

Entonces de alguna manera son los que van a trabajar para que haya pensiones de los que se van a jubilar pronto".

Lee también Sin remesas, economía mexicana habría colapsado, afirma Xóchitl Gálvez ante connacionales en Los Ángeles

En su mensaje a las migrantes mexicanas, expuso que quiero que sus familias que están allá estén tranquilas, en materia de seguridad, hay mucho miedo de lo que está pasando en México.

"Que voy a ser una mujer que le va a entrar a los temas que no se va a rajar, que no le va a dar la vuelta, que no le va a dar abrazos a los delincuentes que les va aplicar la ley, que voy hacer un equipo con mucha inteligencia y sobre todo mucha cooperación, porque ahí están preocupados por sus hijos si están allá, o la familia que está allá que esté segura".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm/rcr