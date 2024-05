En la recta final de la campaña presidencial, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, encabeza las preferencias de la contienda y agregó que la abanderada de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, está más cerca del candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, que de la morenista.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que tienen posibilidades de consolidar el plan C al lograr la mayoría en el Congreso, así como los ocho estados y la Jefatura de Gobierno en juego, aunque reconoce que en algunos estados la competencia está más cerrada.

Confió en que la jornada electoral del 2 de junio se desarrollará en paz y consideró que la inseguridad no será un factor que la afecte.

¿Cuál es el balance de la campaña presidencial, a un mes de la elección?

—Ella decidió que nuestra campaña iba a ser esencialmente territorial, visitar el mayor número de municipios, de distritos en el país, porque eso ha despertado una gran efervescencia entre la población. Ha visitado ya 29 entidades federativas, tiene 140 municipios visitados, más de un millón 700 mil personas han estado en contacto directo en los mítines con la doctora Sheinbaum. Faltan Baja California Sur, Tlaxcala y Nayarit.

Claudia Sheinbaum dijo que ya sólo falta el “trámite del 2 de junio”, ¿es decir que ya dan por seguro el triunfo?

—Estamos bien en en todas las encuestas. Lo hacemos nosotros, medimos todo el tiempo con mucha rigurosidad y tenemos una ventaja muy sólida.

Necesitamos una votación histórica. Necesitamos el voto masivo en favor de Morena porque no sólo queremos ganar la Presidencia, también queremos ganar las ocho gubernaturas, que actualmente vamos arriba en todas las encuestas de las ocho gubernaturas, más la Jefatura de Gobierno. No hay una sola encuesta que no nos ponga al frente, y la Presidencia de la República, por supuesto, pero también tiene que ver la Cámara de Diputados y el Senado. Si siguen estas tendencias estamos seguros de que vamos a lograr la mayoría y eso va a ser muy relevante para la continuidad de la transformación.

Xóchitl Gálvez ha señalado que la brecha con Claudia Sheinbaum se está cerrando.

—Pues como ella pone las cosas de cabeza, en realidad lo que se está cerrando es la brecha entre ella y (Jorge Álvarez) Máynez.

¿Van por el carro completo en la elección?

—Lo dijimos desde el inicio. Vamos 10 de 10: las ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno y la Presidencia de la República, más el plan C, que es la mayoría en el Congreso.

¿No hay estados que les preocupen donde vean las tendencias más cerradas?

—Por supuesto, hay estados muy competidos. Por ejemplo, Yucatán es un estado competido; Jalisco, Guanajuato, donde tenemos ventaja, pero no son ventajas tan grandes como la tenemos en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. Son elecciones que van a estar más apretadas porque son donde va a haber un cambio de régimen y siempre el gobierno que se va se resiste, pero termina imponiéndose la voluntad mayoritaria.

¿Morena va a mantener la Ciudad de México?

—Todas las encuestas le dan una ventaja suficiente a Clara Brugada, por lo menos de 12 a 15 puntos, en los peores escenarios; entonces, es falso lo que quiere vender la oposición de que están creciendo en la ciudad, de que nos van a arrebatar la ciudad. Por supuesto que no, al contrario, va a haber un reposicionamiento de Morena respecto al 2021, porque vamos a recuperar alcaldías importantes como Coyoacán, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Tlalpan, Cuauhtémoc.

¿Es viable la consolidación del plan C?

—Incluso medimos la opinión de la gente de qué debería pasar, si la presidenta que gane las elecciones debería tener o no mayoría en el Congreso y es sorprendente el resultado, porque hay una gran conciencia política en el pueblo de México, donde dice: ‘Sí, queremos que quien gane la Presidencia tenga también mayoría en el Congreso’. Es decir, la gente está de acuerdo con el proceso de transformación que inició Andrés Manuel López Obrador. La gente ya vio los beneficios de que existan estas mayorías y nos está dando su apoyo.

¿Cuál es el balance del sexenio del presidente López Obrador?

—Es un sexenio histórico para el país. Prometió no ser un gobierno más, sino un gobierno transformador y ha cumplido lo que ha prometido hasta de más. Ha sorprendido el manejo económico y los resultados del modelo humanista de Andrés Manuel López Obrador. Hoy tienes crecimiento económico, tenemos empleo formal superior al que teníamos antes de la pandemia: más de 22 millones de empleos; tienes una inflación bajo control, modificó toda la estructura del gasto público para poner primero a los pobres, pero lo más relevante es que esta reorganización del gasto para evitar la corrupción, el despilfarro, permitió al mismo tiempo de la inversión social una inversión en infraestructura, en una inversión pública con esta visión de desarrollo regional que tienen los proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico, la refinería Dos Bocas.

La oposición ha señalado que el Presidente está interviniendo en el proceso electoral. ¿Estos comentarios afectan la elección?

—Yo creo que no, él tiene derecho a manifestarse, pero es mucha hipocresía del INE y una absoluta parcialidad en favor de la derecha. El INE está tan pendiente de las mañaneras que no ve la enorme guerra sucia que hay todos los días en las redes sociales con robots, con granjas de bots, todo esto creado artificialmente. Todo es pagado para tratar de confundir a la ciudadanía de que no ejerza su voto de manera libre e informada. El INE podía preguntar, podía indagar y no lo hace; son omisos, pero sí, cualquier expresión del Presidente la están censurándolo todos los días. Hay una falta de imparcialidad absoluta en la autoridad electoral.

¿Preocupan los asesinatos y amenazas a candidatos en este proceso electoral?

—Hay un protocolo establecido por las autoridades del gobierno federal y el INE de que cualquier candidato que se sienta en riesgo tiene la posibilidad de pedir el resguardo de las autoridades locales o la propia Guardia Nacional. Tuvimos el caso de Celaya, donde hubo una omisión del gobierno del estado que desafortunadamente cobró la vida en nuestra compañera Gisela Gaytán y pues es un gobierno indolente que no ha dado con los responsables.

¿Cree que la inseguridad sea un factor que afecte el día de la jornada electoral?

—No lo será. Vamos a tener una jornada en paz donde los ciudadanos podrán ejercer su voto como nunca antes, de manera libre y democrática, y el voto masivo es la mejor fórmula que puede haber para que se respete el mandato del pueblo, 35 millones ha sido nuestra meta desde un inicio.