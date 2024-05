Zapotitlán El Grande, Jalisco. - Tras señalar que no va a haber tema más importante en su gobierno que la seguridad pública, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, se va a acabar el pacto criminal del gobierno con la delincuencia.

En el cierre de su campaña en este estado, la abanderada presidencial prometió que desde la Presidencia de la República cuidará de los mexicanos, principalmente a menores de edad y jóvenes, para que no sean víctimas de la delincuencia.

“Me da pena decirlo, pero han asesinado a 12 mil niños durante esta administración, a más de 40 mil jóvenes. Esto tiene que parar, por eso se va a acabar ese pacto criminal con la delincuencia”, advirtió.

“¡Se acabaron los abrazos a los delincuentes! Les vamos a aplicar la ley, van a tener a la presidenta más valiente, se los garantizo, porque voy a cuidar de sus hijos, voy a cuidar de sus hijas, voy a cuidar de los jóvenes, voy a cuidar de las mujeres y también voy a cuidar de los hombres, se los garantizo. Yo sé que aquí hay muchos ovarios, pero también sé que aquí se producen muchos huevos, acá en Jalisco”, comentó.

Xóchitl Gálvez ofreció fortalecer a las Policías estatales y municipales, así como a la Guardia Nacional con mando civil. Dijo que las fuerzas armadas seguirán colaborando en tareas de seguridad y dejarán de hacer tareas que atentan contra su dignidad, como tapar baches o construir sucursales bancarias.

En este marco, hizo un reconocimiento al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que dijo, “es un buen partido de izquierda”.

“El PRD es un partido que está en contra de la militarización desde hace muchos años. Imagínense a ‘la candidata de las mentiras’ diciendo que el país no está militarizado. Y miren, quiero mucho a los militares, yo tengo un hermano general, pero no está bien que los traigan bacheando carreteras, no está bien que los traigan haciendo sucursales bancarias, no está bien.

“Vamos a recuperar el honor, la dignidad de nuestro Ejército Mexicano, vamos a cuidar y proteger a nuestros solados ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena!”, arengó ante la multitud reunida en la Plaza Principal.

La candidata presidencial opositora reiteró que en su gobierno, la inversión pública se irá a la seguridad pública, la salud y la educación. “Mis obras faraónicas no van a ser esa refinería que no refina, ese aeropuerto que no despegan aviones, ese tren que a la fecha, más que Tren Maya le dicen Tren Falla, porque nomás no funciona, pero ha sido un gastadero de dinero, ha sido un robadero

“Los hijos del presidente se han hecho millonarios con esa obra. Por eso nosotros le vamos a apostar a la seguridad. Ahí vamos a poner el dinero, porque yo sé que a ustedes, al igual que a mi, lo que más les importa es su familia”, puntualizó.