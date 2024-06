“La elección será por mí misma”

Una elección histórica por tener a dos mujeres en la contienda es la motivación de Andrea.

Lo que más emociona a la joven de 21 años, estudiante de Ciencias de la Comunicación, es la posibilidad histórica de tener una presidenta mujer por primera vez en México.

“Es emocionante vivir esta experiencia, porque son elecciones históricas. Ya que se van a presentar por primera vez dos mujeres, va a ser una forma de cerrar esa brecha, de que sólo sean puros hombres”, expresa.

Al ser una elección histórica, como ella misma lo menciona, Andrea decidió informarse en este proceso.

Al igual que sus compañeros, ha recurrido a las redes sociales para conocer las propuestas de los candidatos.

“En cuestión de sus propuestas y conocerlos un poco más utilizo redes sociales, me gusta estar informada, saber cuáles son sus propuestas para elegir con más sabiduría”, dice.

Aunque ha detectado que los debates presidenciales han fallado en llegar a públicos más jóvenes, Andrea siente que su generación está más informada que nunca, gracias a redes sociales, donde tuvo la oportunidad de ver y comparar las propuestas de los tres candidatos a la Presidencia.

Además, la independencia en su decisión es algo que la joven valora profundamente.

“Siento que la elección será por mí misma. Porque entre mi familia sí hay una tendencia política, y obviamente es muy opuesto a lo que creemos, pero no siento que mi familia interfiera en eso. Yo desarrollo mi propia crítica”, asegura Andrea, quien demuestra su determinación de votar con su propio criterio.

A quien resulte electo, le pide que escuche y atienda las necesidades de los jóvenes.

“Al próximo presidente o presidenta, le diría que escuche bien, vea, analice todos los problemas que estamos viviendo en el país. En verdad queremos escuchar propuestas individuales que vengan de él, a partir de su análisis de cómo está el país”, expresa con un tono de urgencia y sinceridad.

La joven de 21 años espera que se respete su derecho a elegir, y que en medio de la multiplicidad de cargos, pueda decidir con libertad. “Espero que estas elecciones sean seguras, pacíficas, y que el proceso sea claro y respetuoso de nuestros derechos”, concluye, con la esperanza de un futuro mejor y más equitativo para el país.

“Mi voto ayudará al rumbo del país”

A punto de vivir su primera experiencia en las urnas, Óscar, de 18 años que cursa la carrera de técnico en programación, se dice emocionado y preparado para decidir este 2 de junio después de una jornada electoral llena de memes, guerras políticas y como él mismo lo han definido, “debates a medias”.

Para él, la emoción de participar en un evento tan significativo para el país es palpable. “Siento que, al final, aunque sea nada más un voto, es algo que ayudará mucho a definir el rumbo del país”.

La jornada del 2 de junio ha sido descrita como “la más grande de la historia del país”, y Óscar no es ajeno a esta magnitud. Junto a otros 26.2 millones de jóvenes, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), se prepara para emitir su voto, consciente de la importancia de su participación.

El joven, próximo a graduarse del bachillerato técnico, dice encontrarse informado. Ha sido testigo de la carga informativa de los diferentes medios de comunicación. En especial, de redes sociales. “Siento que estoy bastante informado, porque sí quiero que en realidad mi voto sí vaya para una persona que sí tenga algo que nos beneficie a todos, y que no simplemente sea algo que a gran medida parece bien, pero en realidad no lo es. Y he visto algunas partes de los debates, he visto los comentarios que los mismos candidatos suben, y aunque hay cosas que se hacen memes, también reflejan mucho de la ideología de su propio partido, y es terrible”, asegura.

Aunque reconoce que los debates presidenciales han dejado mucho que desear en términos de propuestas claras, Óscar valora el esfuerzo de informarse y tener su propio criterio.

“A mis otros compañeros los veo preocupados, aunque algunos se basan más hacia los memes, hacia la risa. Creo que es entendible, ¿no? Pero creo que es algo que saben que podría cambiar el rumbo del país”.

A los otros jóvenes votantes, Óscar, quien desea ser ingeniero en un futuro no muy lejano, les pide honestidad y compromiso real.

“Espero que piensen bien su voto, que no se dejen llevar por que el candidato les dio la típica gorrita, o la bolsa, o todo ese tipo de cosas, entonces hay que pensarlo bien”, aconseja el joven de la Ciudad de México.

Finalmente, espera que las elecciones sean seguras y pacíficas, y que se respete su derecho a elegir.

“Espero que cumplan con sus promesas”

Erandi Palacios, de 21 años, está emocionada por emitir su voto por primera vez para elegir a la mejor candidatura presidencial, porque representa un hecho histórico y un gran avance el que una mujer, por primera vez, podría portar la banda como presidenta.

Erandi vive en Chimalhuacán, Estado de México, diariamente tiene que trasladarse hasta Ciudad Universitaria en donde estudia Medicina.

Para ella votar es “poner un granito de arena” para una mejor sociedad, cuenta a EL UNIVERSAL, que junto a sus compañeros se han puesto a revisar las propuestas para ver cuál les convence.

Entre las cosas que le preocupan es la falta de empleo y “la mala paga”, así como la inseguridad y el acoso que sufren las mujeres cuando salen a sus escuelas, trabajos. “Me da miedo salir a la calle”.

Para Erandi, en Chimalhuacán y en México hay gente “muy trabajadora” que, aunque no tenga un empleo siempre busca la forma de salir adelante. “A veces venden cosas o preparan comida para vender”.

Ella, por ejemplo, estudia Medicina porque quiere “devolverle algo a las personas, me gustaría aportar mi granito de arena para poder ayudarlas”.

A Erandi le gustaría tener una beca para apoyarse a solventar los gastos de la carrera.

“Yo no tengo beca, pero me gustaría porque yo que vivo en Chimalhuacán y me serviría para pagar mis pasajes y comidas”, expresa la joven.

Para Erandi es emocionante pensar que una mujer por primera vez podría ser presidenta. “Se me hace muy, muy bonito, es un avance para la sociedad tan machista en la que vivimos. Como mujer me gustaría ver a otra mujer como presidenta, una posición que siempre ha estado regida por hombres”.

A pregunta expresa sobre si pudieran mandarle un mensaje a la futura presidenta o presidente de México, responde: “espero que cumplan con sus propuestas, que siga con lo que tiene planeado, que se acerque a las personas”.

Erandi planea acudir a mediodía a emitir su voto por primera vez a su casilla correspondiente, a menos de dos cuadras de su casa. Irá acompañada de su hermana y su mamá, quienes también van a participar.

“Participaré pero aún no me convencen”

Aun cuando no tiene definido el sentido de su sufragio, Abril Saad, de 23 años, tiene claro que sí participará por primera vez en las elecciones este 2 de junio.

La socióloga, habitante de Tlalnepantla, Estado de México e integrante de Michis Aborteros, colectiva feminista dedicada a dar atención a mujeres en procesos de decisión sobre su salud reproductiva o víctimas de algún delito sexual, considera que estas elecciones han sido un evento “muy estresante y decepcionante”.

Si bien reconoce que le parece un “avance” que probablemente sea una mujer quien ocupe la silla presidencial, asegura a EL UNIVERSAL que esta jornada evidencia lo mal que continúan las cosas, aunque el actual mandatario “ha hecho cosas”, se siente “impotente ante la realidad del país y la política en general”.

Algunas jóvenes como Abril no están interesadas en la política porque no se sienten representadas, por lo que optan por enfocarse en el activismo. “No importa por quien votes, las cosas van a seguir estando mal”, expresa.

“Los feminicidios, la violencia, ninguno de los partidos ha dado una solución satisfactoria; la militarización me preocupa; otra cuestión es sobre los derechos de las mujeres, a pesar de que hay dos candidatas compitiendo ninguna de ellas realmente tiene una agenda de género que ataque los problemas reales, ¿creen que con dar dinero es suficiente?”, reclama la activista.

Para la socióloga, claro que es “emocionante pensar que una mujer va a llegar a la Presidencia de México”, porque refleja que “hay un cambio en el panorama político, pero al mismo tiempo me parece que las candidatas están cayendo en las mismas lógicas de los varones”.

Abril dice que ninguna de las candidatas tiene un plan de acción con respecto a la salud integral sexual de las mujeres, por lo que hace falta perspectiva de género en los hospitales, atacar la violencia obstétrica, así como en la cuestión legislativa.

“Es esencial seguir hablando de la cuestión del aborto, seguir hablando acerca de la despenalización de este, la violencia obstétrica y aparte también me parece que sería muy importante considerar el hecho de garantizarle la educación a las mujeres, y adaptarse a mujeres que tienen responsabilidades de cuidado como madres autónomas, mujeres mayores, mujeres en espacios rurales”.