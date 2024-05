Vienen los 15 peores días de la guerra sucia del PRIAN porque la alianza Fuerza y Corazón por México, junto al empresario Claudio X. González, están desesperados, afirmó el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

“Advertimos que vienen los peores 15 días de la guerra sucia del PRIAN, porque van a echar su resto. No les ha funcionado, han invertido millones de dólares en las redes, millones de pesos en su campaña para tratar de desprestigiar a nuestro movimiento, a nuestra candidata y no lo han logrado. Las encuestas no se mueven, está muy sólida Claudia Sheinbaum, por lo menos con una ventaja de dos a uno”, expresó.

Aseguró que pese a la guerra sucia y los millones invertidos para pagarla, el PRIAN y su candidata a la Presidencia no lograrán desprestigiar ni al Movimiento de Transformación ni a Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Le pidió a X. González que "ya tiren lo que sea, no hay dignidad ya, les vale, tratan como sea de manchar a nuestro movimiento. Pero no les va a funcionar, tenemos un pueblo muy politizado, informado”.

Apuntó que estos esfuerzos por parte de la oposición no tendrán fruto ni con la anuencia que el Instituto Nacional Electoral (INE) les permite en sus spots. “El INE no oye, el INE dice -no hay guerra sucia-, tampoco no pasa nada en las redes”, expresó.

Delgado Carrillo señaló una presunta relación "corrupta" entre Xóchitl Gálvez y la inmobiliaria SLOT Arquitectura, cuyos socios, dijo, son la familia Alonso, cercanos a la candidata del PRIAN.

Aseguró que la referida empresa participó en el Pabellón de México en la Exposición Universal de Shanghái 2010, del que reportaron un costo de poco más de 350 millones de pesos, cuando el presupuesto inicial era de solo 130 millones de pesos.

“Lo único que demuestra es que todo es corrupción, es un modo de vida, (…) pero en realidad buscan los cargos públicos para enriquecerse”, dijo.





































