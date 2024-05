Guadalajara.— Pablo Lemus asegura que durante esta campaña ha recorrido más de 30 mil kilómetros por carretera para conocer la realidad de Jalisco; ha visto que las principales preocupaciones de la gente tienen que ver con inseguridad y salud, debido al abandono del gobierno federal.

El candidato a gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano reconoce que lo más probable es que su partido no obtenga la presidencia de la República y ante ese panorama sabrá coordinarse con la candidata que resulte ganadora para evitar que ese abandono se repita.

En entrevista con EL UNIVERSAL el alcalde con licencia de Guadalajara afirma que la violencia en el país ha convertido la política en un trabajo de alto riesgo, y aunque asegura que hasta hoy no ha recibido amenazas, sí hay zonas del estado en las que “te sientes un poquito más nervioso”.

En su recorrido por el estado, ¿con qué realidad se encontró?

— Evidentemente, seguridad es el reto más importante, no tengo duda; el segundo de ellos, la atención a la salud de las personas. Yo creo que son rubros en los cuales Jalisco se ha visto abandonado por el gobierno federal de Morena y es donde tenemos que fortalecer la estrategia estatal.

En tercer lugar, en el interior del estado está el apoyo a la producción agroalimentaria: Jalisco es el gigante agroalimentario de este país, tenemos el 7.8% de la población, pero de los alimentos que se consumen en México prácticamente el 17% se genera en Jalisco y los productores del campo, ante la desaparición de todos los programas de apoyo y de la propia Financiera Rural, se encuentran abandonados.

El cuarto punto es el sistema educativo, también Morena abandonó la educación y tenemos que fortalecerla a través de la renovación de planteles, del apoyo al magisterio, de las escuelas de tiempo completo que desapareció Morena.

En quinto lugar está la infraestructura: en los seis años del gobierno de Morena las carreteras federales libres no han recibido absolutamente ningún mantenimiento. Lo que le toca al estado ha mejorado mucho, llevamos un avance del 72% y en mi gobierno tenemos que llegar al 100%. Esos son los cinco rubros más importantes.

Probablemente le tocaría coordinarse con un gobierno federal de otro partido.

—Yo quiero dejar muy claro que con quién elijan las y los mexicanos me voy a saber coordinar. Yo no tengo una lógica de pleito, yo tengo una lógica de acuerdo y así lo he demostrado durante toda mi vida, no vengo a pelear, vengo a dar resultados. Y la coordinación no tiene que ver con los colores partidistas, eso es una gran mentira que han querido construir y voy a poner el siguiente ejemplo: el gobierno federal es de Morena y el gobierno de Guerrero es de Morena y es un desastre, el gobierno de Michoacán es de Morena y es un desastre, el gobierno de Zacatecas es de Morena y es un desastre, el gobierno de Colima es de Morena y es un desastre. Es decir, en los mismos colores no hay coordinación ni se ponen de acuerdo, y esa es la realidad que está viviendo en nuestro país. La coordinación tiene que ver con la capacidad que tenemos los gobernantes en ponernos de acuerdo; es decir, no importa el color del gato, lo que importa es que sepa matar los ratones.

¿Qué opina de las candidatas presidenciales en ese aspecto, para coordinarse con quienes son de otra fuerza política?

—Tienen absolutamente todo mi respeto, las expresiones que yo he tenido hacia las candidatas a la Presidencia de la República han sido de reconocimiento a su trabajo, a lo que ellas han construido en su vida pública, en su vida privada, incluso recuerdo que hace poco más de un mes vino la candidata de Morena a proponer un tren de pasajeros México-Querétaro-León-Guadalajara y el único candidato que levantó la mano fui yo, y dije que si ese proyecto se hace, yo voy a ser el gobernador que apoyará consiguiendo todos los derechos de vía en Jalisco. Yo nunca he militado en un partido político, nunca en mi vida ni pienso militar, mi pensamiento y mi formación es empresarial. Yo vengo a dar resultados, no vengo a la grilla.

¿Cómo ha visto la campaña de Jorge Álvarez Máynez?

— Creo que Jorge ha venido creciendo, ha logrado conquistar públicos muy importantes, como el sector de los jóvenes, hemos visto cómo en este sector de la población ha tenido una aceptación enorme; me parece que Jorge ha hecho una campaña muy digna, de mucho esfuerzo y ha sabido ganarse a una buena parte de la población, y bueno, pues ha tenido un crecimiento sustancial de cómo empezó.

¿Cree que ese crecimiento le dé más espacios a MC en el Congreso de la Unión?

— Por supuesto que el esfuerzo que ha hecho Jorge también nos va a ayudar a tener una mayor representación en el Congreso del Estado de Jalisco, en el Congreso Federal, en el Senado de la República, y con más presidencias municipales; esto es fundamental para el proyecto, sobre todo para la gobernabilidad futura que tengamos en Jalisco, porque nosotros ya vemos que la distancia que le llevamos a Morena es definitiva, estamos seguros de que vamos a ganar por dos dígitos, sin embargo, hoy estamos concentrados en apoyar a nuestras candidatas y candidatos a las diputaciones locales porque yo quiero tener mayoría y gobernabilidad en la siguiente legislatura, quiero tener diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano que me ayuden en el Congreso federal, quiero tener una representación en el Senado de la República para que nos apoyen; es decir necesito una representación legislativa que apoye el caminar del gobierno del estado de Jalisco.

¿Piensa que Álvarez Máynez debe declinar por Xóchitl o viceversa?

—Yo no veo condiciones para que eso suceda, no veo condiciones políticas en ninguna parte para un escenario de estos por lo ríspido que han sido los mensajes, creo que lo que hemos visto de parte de los liderazgos partidistas de la vieja política no ayudan en nada a construir un acuerdo nacional, todo ha sido de pleito, de groserías, de desacreditar el trabajo político de Movimiento Ciudadano. Pero creo que en lo futuro nos tenemos que replantear en México el poder tener un proyecto verdaderamente de una tercera vía, de una oferta electoral distinta que no vuelva a la vieja política que asusta una gran parte de la población y la desmotiva incluso para ir a votar; por eso es tan importante que en Movimiento Ciudadano sigamos fortaleciendo perfiles que no huelan a esa vieja política y que, por el contrario, puedan hacer algo que motive a la gente a la participación político electoral.

Dentro del tema de seguridad está el de las desapariciones, y en Jalisco, particularmente, hay un problema para la identificación de miles de personas cuyos cuerpos están en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Tiene una propuesta al respecto?

— Es la tragedia más grande que vive todo el país. Yo lo dividiría en la parte de pagar una deuda histórica que tenemos con las familias víctimas de desaparición y la parte del apoyo en lo que nos toca o en lo que nos va a tocar desde el gobierno del estado. Desde mi gobierno en Zapopan y Guadalajara hicimos un programa llamado Acompañando la Ausencia, yo personalmente recibía a las familias y los colectivos para escucharles y de ahí diseñamos distintos programas, primero programas de atención psicológica, jurídica y alimentaria, y hasta un programa de emprendimiento. Entonces una parte es pagar la deuda histórica y yo me he comprometido a recibir a esos familiares víctimas de desaparición; y ya en lo que nos va a tocar desde el gobierno del estado está el fortalecimiento de la Comisión de Búsqueda con más personal, mayor tecnología en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para abatir el gran rezago que hoy se tiene en la identificación de todas estas víctimas.

Esta campaña ha sido atípica por la violencia contra los candidatos en todo el país. ¿Usted cómo ha vivido esa situación en Jalisco?

— Parece que ser político es una profesión de alto riesgo en nuestro país, tristemente vemos la cantidad de asesinatos que se han registrado en estados como Michoacán, Chiapas o Guerrero, por cierto, todos gobernados por Morena; la violencia política ha crecido enormemente pero yo, afortunadamente, este recorrido de siete meses desde la intercampaña, lo he vivido en una extraordinaria paz, no he tenido absolutamente ninguna amenaza de nadie, en todos los municipios de Jalisco que he visitado he sido recibido con cordialidad, nunca he tenido un incidente ni de violencia ni de amenaza.

–¿En ninguna zona se sintió intranquilo?

—Bueno, si hay algunas zonas en las que digamos, te sientes un poquito más nervioso, sobre todo cuando entramos a los límites con otros estados, por ejemplo hacia la zona norte que tenemos que pasar por Zacatecas, nos ponemos nerviosos, o la parte que colinda con Michoacán, también son momentos mucho más tensos de la campaña, pero debo reconocer que ni siquiera en Zacatecas o en Michoacán hemos tenido ningún advertencia, ningún hecho que nos pudiera preocupar.









