El candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, aseguró que regresará la paz a San Miguel Topilejo después de que la inseguridad se apoderó de la zona.

Al acudir a la “fosfo feria” en San Miguel Topilejo, que se realizó en la plaza principal, el emecista se comprometió a construir la mejor policía del país.

“Vamos a regresar la paz a Topilejo y a toda la ciudad”, aseveró.

¨No puede ser que a las 9 de la noche, no se pueda entrar, que la plaza está vacía, porque la inseguridad es la que manda en Topilejo, porque no se puede ya salir seguro de las casas, cuando anochece. Me cuentan que las mujeres tiene miedo de estar solas en las calles de Topilejo, como en el resto de la ciudad ̈, acotó.

Chertorivski solicitó a los asistentes a la feria que salgan a tocar puertas y convencer a las vecinas y vecinos que la alcaldía y la ciudad tienen una opción para un mejor futuro. “Si ustedes nos ayudan, podemos, sí se puede”, concluyó.

