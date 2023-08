Cuatro días antes de que se realicde la elección primaria, el Frente Amplio por México (FAM) ungió de facto a la senadora panista Xóchitl Gálvez como única aspirante a la candidatura presidencial del PAN, PRI y PRD para 2024.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que todo el tricolor, su estructura y sus sectores apoyan a Gálvez Ruiz para que encabece la candidatura presidencial del FAM, con lo que retiró su apoyo a la senadora priista Beatriz Paredes Rangel y cerró filas con la aspirante albiazul.

Con esto, Gálvez Ruiz ya tiene el respaldo de Acción Nacional, del PRD —que se pronunció el 25 de agosto a su favor— y del tricolor que ayer, en voz de Alito, señaló que “es el tiempo de cerrar filas y buscar el camino que más le convenga al Frente Amplio Por México”.

En el CEN del PRI, y tras horas reunido con los dirigentes estatales de su partido, volvió a comentar, como desde el lunes pasado, que las encuestas no le favorecen a la senadora priista Beatriz Paredes, por lo que decidieron apoyar a Gálvez: “Los 32 comités directivos estatales, los 2 mil 450 comités directivos municipales, los 90 mil seccionales en el país, nuestros sectores de organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio Por México”, dijo.

Incluso, Beatriz Paredes emitió un discurso ante la cúpula priista en el que declinó su aspiración presidencial y solamente falta una reunión de los integrantes del comité organizador del frente para suspender la elección primaria del próximo 3 de septiembre.

Fuente: Elaboración propia

No obstante, Moreno Cárdenas añadió que su compañera de partido seguirá participando en el proyecto del frente integrado por los partidos de la oposición.

“Nosotros siempre queremos impulsar a uno de los nuestros, pero primero está la decisión en pro de nuestro país”, aseveró.

“Su acompañamiento en las tareas del Frente Amplio por México seguirá siendo de la mayor relevancia para alcanzar nuestros objetivos. Para los priistas, hacer política siempre ha significado anteponer el interés superior de la nación por sobre todas las cosas”, refirió.

Detalló que, previo al anuncio, él y los líderes estatales de su partido sostuvieron una reunión con la senadora Paredes, quien no estuvo presente en el anuncio que dio Moreno para respaldar a Gálvez.

“Somos inteligentes y claros, cuando hay ventajas consolidadas tenemos que ir congruentes en una sola dirección para mantenernos cohesionados, ir con la alternativa más competitiva. Lo he dicho y lo digo con mucho orgullo, Beatriz Paredes es una gran compañera y es nuestra amiga, hemos estado en comunicación con nuestra compañera Beatriz Paredes, hemos sostenido reuniones con ella”, expresó.

Detalló que la decisión fue tomada para mantener la unidad y evitar el desgaste en el FAM, y así lograr una candidatura competitiva para la elección presidencial del próximo año.

“Buscamos privilegiar la unidad, reducir el desgaste político y alistar un proyecto para todas y todos los mexicanos, aspiramos a la firme consolidación del Frente Amplio por México, aspiramos a hacer la opción política más fuerte de cara al proceso electoral del próximo año, y ello nos va a dar la fuerza y la fortaleza para sacar a Morena, para sacarlos del poder y rectificar el rumbo de la nación, porque está claro que Morena es una desgracia y una tragedia para México”, dijo.

No va por la Mesa Directiva

Alito Moreno anunció que él tampoco contenderá por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, como se había especulado en los últimos días, y pedirá a su bancada que no lo propongan para ocupar dicho cargo.

“He pedido (...) que no me propongan para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el ánimo de demostrar que nosotros sabemos hacer política, a nosotros nadie nos va a decir que no, aquí hay categoría”, dijo.



