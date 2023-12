Tras el registro como precandidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano de Mariana Rodríguez, influencer y esposa de Samuel García gobernador de Nuevo Léon, usuarios de redes sociales recordaron a Patricio "Pato" Zambrano quien sería su rival en las elecciones 2024.

Fue el pasado 23 de noviembre cuando el "Pato" Zambrano se registró como aspirante a la alcaldía de Monterrey, para buscar la candidatura por el Partido Verde Ecologista de México.

Zambrano es originario de Monterrey, Nuevo León, actualmente es activista y pertenece al Partido Verde. En 2002 participó en el reality show de Televisa "Big Brother" y también fue conocido por sus escándalos.

Este sábado, tras el registro de la esposa de Samuel García como candidata, usuarios en redes sociales recordaron justamente que su rival sería "El Pato". Entre memes y publicaciones de sarcasmo, algunos sugirieron "duelos de titanes" o incluso lamentaron: "pobre Monterrey".

Mariana es conocida como "La Chavacana mayor" y es una influencer, así como licenciada en Psicología Organizacional por el Tec de Monterrey. Su esposo Samuel García estuvo recientemente en el ojo del huracán tras renunciar a la candidatura presidencial tras no poder colocar de gobernador interino a Javier Navarro.

Los escándalos del "Pato"

En junio del 2020, el Zambrano realizó una transmisión en vivo en el que denunciaba que fue detenido por la policía de Nuevo León. "Mira como me cachetearon, mi cuello, mira como me esposaron y no estoy chillando", y luego entró a reclamar a las instalaciones de la Policía de Municipal de Santiago.

Zambrano también fue acusado por Irma Serrano "La Tigresa" por abuso de confianza y fraude, porque supuestamente vendió propiedades de la mujer sin su permiso.

Fue tras la salida de Zambrano del reality show, Big Brother, que se le relacionó con "La Tigresa" y con quien sostuvo una relación de 8 años, sin importar la diferencia de 30 años de edad entre ambos.

En 2008, "Pato" Zambrano ya había buscado la alcaldía de Monterrey, por lo que se lanzó como candidato por el Partido del Trabajo (PT).

Fue durante el debate de esa contienda que casi se agarra a golpes con el abanderado del Partido Humanista, Enrique Burgos, quien en su intervención insinuó que consumía drogas.

