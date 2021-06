Tras 11 años, San Dionisio del Mar vuelve a las casillas

Juchitán de Zaragoza.— La última vez que los habitantes de San Dionisio del Mar votaron para renovar sus autoridades municipales fue en 2010. Durante una década no existieron las condiciones sociales y políticas para que los ikoots salieran a ejercer su derecho a elegir libremente a sus autoridades, durante este tiempo admin istraciones y consejos municipales controlaron los recursos públicos.

El último presidente municipal electo en las urnas fue el priista Miguel López Castellanos para el periodo 2011-2013 y fue durante su gestión que estalló un conflicto que hasta hoy tiene repercusiones. El 29 de febrero de 2012 los comuneros de San Dionisio del Mar desconocieron al presidente municipal porque recibió de la empresa eólica Preneal México 17 millones de pesos por el cambio de uso de suelo y no reportó el recurso al pueblo.

En la siguiente elección, en 2013, hubo quema de casillas y se terminó en una controversia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual anuló la elección de concejales y ordenó votación extraordinaria, pero no existieron las condiciones y se instaló por tres años (2014-2016) un administrador municipal.

Once años después, los grupos que integran la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar se sumaron a la contienda con varios candidatos y por primera vez compiten nueve aspirantes.

A favor y en contra

Grupos antagónicos en el pueblo han coincidido en que después de una década es necesario que se realicen las elecciones en tranquilidad y que el mejor candidato gane para lograr orden y desarrollo en el pueblo.

Jorge Castellanos Pino, ciudadano y escritor ikoots, se mostró muy animado a participar en la elección para acabar con la ambición de las mismas familias que aprendieron a controlar los recursos públicos por una década, aprovechándose de la inestabilidad social y política , manteniendo al pueblo en el abandono total, sin obras ni servicios.

Pedro Orozco, integrante de Guardianes del Mar, lamentó que después de una década de lucha el estado no haya permitido que San Dionisio del Mar se rigiera por el sistema normativo interno y no por partidos políticos, como lo solicitaron desde 2013. Sin embargo, invita al pueblo a razonar su voto y que el ganador se comprometa a no permitir la reactivación de proyectos eólicos en la zona, que fue lo que provocó inestabilidad.

“Nosotros mantenemos la idea de que para evitar la división es necesario regresar al viejo sistema de elección de nuestros ancestros. Mientras tanto, debemos retomar el orden y la paz, que las nuevas autoridades se comprometan a declarar a San Dionisio del Mar libre de megaproyectos”, señala.

Christian Tenorio Gutiérrez, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral (INE), se mostró muy satisfecho por la gran voluntad que mostraron los habitantes para que el próximo domingo 6 de junio se lleve a cabo una elección limpia y tranquila, donde los más de 4 mil empadronados salgan a emitir su voto con la certeza de que su voz contará.

“Es el comienzo de la normalidad de la vida democrática en San Dionisio del Mar”, dice.

(Guerrero)

Isaura García



Locutora Cochoapa el Grande. Foto: CORTESÍA

“Es importante que ejerzamos nuestro derecho al voto, que elijamos a nuestros representantes, porque así podemos hacer notar nuestras necesidades, sus derechos y visibilizar la realidad que se vive en nuestros pueblos. Pero sería importante que a los pueblos originarios se les permita elegir a sus representantes a través de sus usos y costumbres, como se hace en una asamblea, y no a través de partidos políticos”.

(Oaxaca)

Jorge Castellanos Pino



Escritor Ikoots

"Celebro que haya un abanico de candidatos. Tenemos esperanza de que al fin, después de 10 años, las cosas cambien. Que haya paz, que haya certeza, que gane la o el candidato que la mayoría elija de manera libre y secreta”.

(Oaxaca)

Joaquín Galván



Pasante de abogado y activista. Ayuujk de San Pedro y San Pablo Ayutla. Foto: Fernando Miranda. EL UNIVERSAL

“Votar no me es primordial, nunca ha sido palpable un cambio inmediato en mi familia o las familias de mi pueblo. No percibí cambio cuando dejó de gobernar el PRI ni con la 4T”.

(Yucatán)

Natalia Estrella Ku



Campesina y vendedora. Kanasín. Foto: Yazmín Rodríguez. EL UNIVERSAL

“Ya nos dijeron todos los candidatos que votemos por quien sea, pero que vayamos, porque debido al Covid-19 creen que mucha gente no irá a votar”.

(Chiapas)

Juan C. Ocampo



Enfermero. Comunidad Tres Lagunas, Comitán. Foto: Fredy Martínez. EL UNIVERSAL

“Es importante el voto, porque con esto decidimos qué Presidente o qué autoridad queremos que nos gobierne. Ver las propuestas de los candidatos y ver por quién votar”.

(Michoacán)

Jorge E. Andrade



Artesano de técnicas ancestrales. Comunidad de Santo Santiago, Uruapan. Foto: Carlos Arrieta. EL UNIVERSAL

“Considero que sí es importante votar, porque es una manera de tomar decisiones en conjunto con la sociedad, y el votar me hace partícipe y te da la oportunidad de elegir. Es la manera de hacer valer nuestras ideas, nuestros pensamientos y sobre todo lo que queremos en nuestro entorno”.

(Morelos)

Teresa Mextitla



Madre soltera. Tetelcingo, municipio de Cuautla. Foto: Justino Miranda. EL UNIVERSAL

“Lo más importante ahora es la participación indígena. Ahora tenemos varios candidatos y vamos a dar el voto a quien sea originario de los pueblos indígenas”.

(Michoacán)

Marisela Chávez Román



Artesana. Comunidad de Cherán. Foto: Carlos Arrieta. EL UNIVERSAL

“Para mí es bueno votar. Yo considero que es importante emitir el voto para designar un líder comunal a través de usos y costumbres o un líder municipal, estatal, mediante el sistema electoral”.

(Sonora)

Omar Martínez



Empleado. Comunidad Seri de Hermosillo. Foto: Amalia Escobar. EL UNIVERSAL

“Es importante votar para decidir quién nos gobierna y que hagan leyes a favor de nosotros. Yo sí quiero y voy a votar”.

(Oaxaca)

Pedro Orozco



Integrante de Guardianes del Mar

“No podemos oponernos a las elecciones, a que el pueblo tenga el derecho a votar... Nosotros mantenemos la idea de que para evitar la división es necesario regresar al viejo sistema de elección de nuestros ancestros”.