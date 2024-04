El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía Miguel Hidalgo, Antonio Carbia Gutiérrez, criticó a la candidata de Morena por la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, por decir que no existe el “día cero” y al gobierno de Martí Batres por no tener un programa eficaz para el cuidado y captación de agua en la Ciudad de México, pues apuestan a que en la temporada de lluvias “se deje venir duro porque solamente le rezan a deidades”.

“Me da pena, me da lástima que el Gobierno de la Ciudad o los candidatos de Morena así lo vean cuando debería ser un tema que nos beneficia y nos afecta a todos sin importar colores. Todos queremos abrirle al agua de la llave y que salga limpia todos tenemos derecho a bañarnos con agua limpia y darle agua potable a nuestras familias”, indicó Carbia Gutiérrez.

Tras presentar su propuesta para el cuidado del vital líquido en la demarcación, Carbia Gutiérrez, detalló en cinco puntos su estrategia integral, pues no solo se trata de mitigar los problemas actuales sino establecer bases para continuar con una gestión sostenible y eficiente a largo plazo.

“Hemos visto que en la alcaldía el problema del agua es grave, no es un complot, hay zonas de la alcaldía en donde ya no llega el agua a las 11 de la mañana porque hay cortes y se llevan pipas donde no se sabe sí se está haciendo negocio y esto es gravísimo”, manifestó el candidato.

Señaló que el actual alcalde con licencia y que quiere reelegirse no le ha entrado al tema porque no ha dado respuesta, pues ya no solo es tema de zonas populares porque hay lugares de la alcaldía que nunca habían tenido problemas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr