“Tlalpan será de nuevo la casa de la Transformación” dijo Gabriela Osorio en el arranque de campaña para gobernar la alcaldía Tlalpan en la colonia Magdalena Petlacalco por el partido político MORENA.

En compañía de aspirantes a diputados locales, la candidata Ernestina Godoy por un puesto en el Senado y de la candidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada del partido guinda, inició el evento “Juntas y juntos vamos por la transformación sin pausas” en el ruedo del pueblo originario Magdalena Petlacalco para postular a Gabriela Osorio como candidata para regir la alcaldía Tlalpan.

“Tlalpan no es la caja chica de cualquier partido en extinción, Tlalpan no es un refugio para funcionarios con historias de inhabilitación, Tlalpan no es una nómina más para los que están gobernando y pronto los vamos a sacar” afirmó Osorio durante su discurso de inicio.

