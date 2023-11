Ante un auditorio abarrotado por más de 500 estudiantes de la Universidad Anáhuac, la precandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez se mofó de sus contrincantes rumbo a las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum y Samuel García.

En su mensaje, en el que llamó a los jóvenes a votar, vencer la apatía y no dejar que otros decidan su destino, les dijo que el próximo 2 de junio tendrán tres opciones para elegir: “La nueva política”, que acompañó con una imagen de unos tenis anaranjados “fosfo fosfo”; “la vieja política”, y mostró la imagen de una especie de lagartija, que presuntamente representa a Claudia Sheinbaum; “o a una vieja xingona”, para lo que enseñó un cartel con su fotografía.

Al responder a preguntas de los universitarios, les recomendó que elijan bien a los candidatos que quieran apoyar y no se vayan con la finta.

“Participen, infórmense, no se vayan solo con TikToks divertidos, con caras bonitas, porque pues eso les dura un ratito. El señor de los fosfo fosfo en Nuevo León (Samuel García) dijo que no se iba a ir, que iba a estar, que él no iba a hacer lo del Bronco. ¿Ustedes confiarían en alguien que no tiene palabra? Yo perdí una casa por dejar la delegación, un día les cuento esa historia, pero soy una mujer de palabra y creo que la palabra en política cuenta y lo que yo les diga lo voy a cumplir”, recalcó.

Por otra parte, advirtió que “estamos viviendo un momento difícil porque si bien es cierto no lograron desaparecer al INE, sí lo están colonizando por dentro, sí veo una intentona”. Además, dijo que será clave que la oposición gane el Congreso en las elecciones del próximo año, para que el presidente de la República no atente contra los organismos autónomos.

La precandidata del PAN, PRI y PRD recibió aplausos de los jóvenes, quienes la despidieron con el grito de “¡Presidenta!, ¡Presidenta!, ¡Presidenta!”.

Xóchitl Gálvez se burló de las publicaciones en redes sociales que aseguraban que se había obligado a los jóvenes de la Universidad Anáhuac a asistir al evento.

“Por ahí decían que este auditorio va a estar lleno de acarreados, creo que todos vinieron por su propio pie, ¿verdad? ¡Bravo!", exclamó.

A las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad les recomendó que sigan enseñando a anteponer la ley. “Gran reto en estos tiempos donde se cuestiona si la ley es la ley, creo que hay que enseñarles a nuestros jóvenes estudiantes que la ley es la ley, hay que hacerlo siempre”.

