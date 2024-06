El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que concluyeron los 33 cómputos distritales en la capital del país, y que por la tarde se hará la entrega de constancias de mayoría a las personas ganadoras de los 33 Distritos de Mayoría Relativa y las 16 alcaldías.

La presidente del IECM, Patricia Avendaño, aprovechó esta sesión para pedir a las y los candidatos y militantes de los partidos mesura y evitar las descalificaciones al árbitro electoral.

“Yo quiero llamar en verdad a la mesura, la ciudadanía se expresó, yo creo que la soberanía se expresó este pasado 2 de junio… me llama poderosamente la atención porque se mencionaba que hay una andanada de ataques a las autoridades electorales, y me sorprende mucho que algunas de las descalificaciones más enfáticas y virulentas provienen de algunos grupos o persianas que aparentemente defienden a los órganos electorales, estamos descalificando un sistema que se ha construido a lo largo de muchos años, a instituciones sólidas”, dijo durante la sesión.

Y añadió: “Yo llamo a la mesura, me parece que lamentablemente el árbitro, y así es y estoy bien consiente de ello, es muy común que cuando alguien va perdiendo descalifica al árbitro y si va ganando, pues entonces el árbitro es un buen árbitro. No me gusta la descalificación, me parece que debemos de ser todo muy mesurados porque cuando las aguas bajen, cuando se ratifiquen las decisiones, por parte de las autoridades jurisdiccionales, generalmente se han ratificado las decisiones que se toman en este colegiado, quisiera pedir esta solicitud de mesura y que transmitan este mensaje a todos sus militantes”.

Al respecto, consejeros electorales destacaron el trabajo del instituto durante esta etapa del proceso electoral, en donde por primera vez se hizo un recuento total de votos, en el Distrito 30 de Coyoacán.

“Fue el primer recuento total que este Instituto Electoral ha visto en la historia desde que organiza elecciones en la Ciudad de México”, destacó Ernesto Ramos, quien también resaltó las coincidencias que hubo entre el Programa de Resultados Electorales Preliminares, los conteos rápidos y los cómputos distritales, lo que ilustra, dijo, “la impecable organización que hemos realizado en este proceso electoral. Fue impecable y es digna, presumirse en cualquier foro”.

Las y los consejeros agradecieron al personal del IECM por su trabajo y dedicación.

Durante la sesión, Eduardo Santillán, representante de Morena, indicó que el conteo total de votos en el Distrito 30 sorprendió al propio IECM.

“Creo que nos agarró mal parados en términos distritales el tema del recuento, la hipótesis de menos del 1%, yo que estuve en la sesión distrital, creo que no había claridad en los Consejos Distritales de en qué momento se daba esa hipótesis y de como ellos, el Consejo Distrital, era quien tenía que decidir e implementar el recuento total… Los Distritos todavía están acostumbrados a que los recuentos no se hacen en los Distritos, si hubiéramos tenido que ir a un recuento total de todos los paquetes, en toda la Ciudad, ese problema lo hubiéramos tenido por 33, lo que me parece que nos pone en una situación que debemos analizar”, sostuvo.

En este sentido, pidió que el conteo rápido para la Jefatura de Gobierno esté acerco del IECM, y sugirió a los consejeros que no hagan declaraciones por separado tras la jornada electoral para evitar notas falsas como la del supuesto hackeo.

Asimismo, analizó que es necesario modificar la norma para que haya recuento total de votos cuando los votos nulos sean mayores a la diferencia entre el primero y segundo lugar.

