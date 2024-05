El candidato a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, advirtió que de ganar en las urnas la elección del 2 de junio y no ser reconocido, apoyará incluso, que la ciudadanía tome las calles y haya una movilización para defender la victoria.

Aunque aclaró, que no promoverá plantones como el que se dio hace años en Paseo de la Reforma y que promovió el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al responder la pregunta de una integrante de CANACINTRA, Mildred Chávez, sobre ¿cómo va la tendencia en la CDMX y qué ocurriría en caso de que usted siendo ganador no sea reconocido?, el abanderado del PAN, PRI y PRD apuntó que “yo he demostrado que no soy dejado. No habrá manera de que ganando la elección el 2 de junio ellos quieran arrebatárnosla en la mesa. No hay manera”.

“Así y lo digo, si es necesario la movilización de la ciudadanía que nos ha venido acompañado, lo vamos a hacer. Ya les demostramos que el Zócalo no es de ellos, porque ya lo llenamos 2 veces, entonces sí lo tenemos que volver a llenar, lo vamos a hacer porque lo más importante es defender el triunfo del 2 de junio”, aseguró.

En entrevista con medios, expuso que “si no aceptan, ni modos que dejemos las cosas así. Por supuesto que primero confiaremos que el árbitro electoral llevaría a cabo junto con el Instituto y el Tribunal su papel. Yo confío mucho en el tribunal electoral, pero bueno, también la gente tiene todo el derecho a manifestarse y tomar las calles, para manifestarse y exigir que se respete un resultado electoral. Eso me parece que en ningún momento trasgrede el respeto a las instituciones ni nada”, remarcó.

“Plantones no. Siempre hemos manifestado como lo hicimos con la defensa del INE, alzar la voz. He participado en la marcha por la democracia, eso es una medida y es una exigencia que cualquiera puede hacer”, enfatizó.

Taboada indicó que está consciente de que es una elección de Estado, y se enfrentan al aparato.

“Nosotros estamos conscientes del reto y de que nos estamos enfrentando al aparato. Yo no les tengo miedo, se los demostré en los últimos tres años, aquí los espero”, aseguró.

Solicita apoyo del sector empresarial para incentivar el voto

Este martes, el candidato de Va por la CDMX aseguró a la CANACINTRA que son un importante sector para incentivar que la gente salga a votar el próximo 2 de junio.

“Son pieza fundamental para generar los incentivos para que la gente que trabaja, para estas delegaciones, para los lugares, donde la CANACINTRA tiene influencia, generar condiciones de participación. Pero sobre todo, incentivos para que eso ocurra”, refirió.

El abanderado presentó sus propuestas en materia de seguridad, combate a la extorsión, e impulsó a la economía.

