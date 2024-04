Esta tarde los tres candidatos a la alcaldía Miguel Hidalgo sostuvieron un debate organizado por el Asociación Civil La Voz de Polanco.

Ahí, Mauricio Tabe, quien aspira a la reelección, sostuvo que defenderá los logros alcanzados durante su administración.

“Esta elección se trata de defender Miguel Hidalgo y sí, ir mucho más allá, de defender a México”, sostuvo.

Recordó que ahora Miguel Hidalgo es la tercera alcaldía más segura de la Ciudad de México, donde se puso primero a las mujeres y la más competitiva, con la economía más fuerte de la Capital.

Durante sus intervenciones, también defendió a las y los vecinos de Miguel Hidalgo de los señalamientos insultantes que el presidente lanza continuamente desde su conferencia matutina llamándolos “conservadores”, “fifis” o “individualistas”.

El abanderado de la alianza Va X la CDMX aseguró que en las próximas elecciones se votará por dos proyectos distintos: el de Morena, que le da la espalda de las mujeres y que así como desprecia a las instituciones y la democracia, desprecia a Miguel Hidalgo, o el proyecto que gobierna para todas y todos, que invierte en las zonas más populares, que no abraza delincuentes e invierte en seguridad y que aspira a que Miguel Hidalgo sea la mejor alcaldía de la Ciudad de México.

Durante el debate, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia Miguel Torruco, dijo que Iztapalapa es más segura que Miguel Hidalgo, lo que desató crítica, sorpresa y hasta risas.

Asimismo, aseguró que durante su gobierno nadie construirá ni un metro cuadrado por encima de la ley.

Adelantó que además de crear una guardia especializada en la supervisión de las obras de desarrollo urbano en la demarcación, todas las edificaciones, sin excepción, deberán someterse al escrutinio ciudadano para poder ejecutarse.

En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Antonio Carbia señaló que la alcaldía tiene diferentes problemas, uno de ellos es la polarización que existe entre los habitantes, pues las colonias como Pensil, Tlaxpana, Tacubaya y Tacuba deben ser consideradas por los gobiernos, y reprochó que Mauricio Tabe no se haya parado para entender los aspectos sociales en esa zona.

“La Miguel Hidalgo es mucho más que Polanco y que Lomas, Bosques de Chapultepec, lo que pasa es que no te has parado en esta administración (Mauricio Tabe) y donde realmente la gente tiene techos de lámina y no tiene que comer, no es el desarrollo inmobiliario lo que tenemos que hacer, es recomponer el tejido social es recomponer a la comunidad que está rota y eso se genera planeando con desarrollo urbano con buenos espacios públicos", dijo.

