El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, indicó que la intervención de policías en la casa de la candidata a la alcaldía Iztapalapa por la coalición Va por la CDMX, Karen Quiroga, no correspondió a un tema político, y aseguró que la policía capitalina no ha intervenido en beneficio o perjuicio de ningún candidato participante en el proceso electoral en curso.

“Nuestra dependencia está encargada de la seguridad de las y los habitantes de la Ciudad de México, y no tiene, y no ha tenido, intervención alguna en los proceso electorales que se llevan a cabo en la Ciudad y sus 16 alcaldías. La policía de la Ciudad de México no ha actuado en beneficio o perjuicio de algún candidato o candidata participante en dicho proceso. Los hechos relatados [intervención] no son la excepción”, explicó.

En conferencia de prensa, el funcionario destacó que de acuerdo con los hechos, los policías de la Subsecretaría de Operación Policial acudieron a atender un reporte por disparos de arma de fuego en las calles Camino a Santa Cruz y cerrada Santa Cruz, en la colonia Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa, donde observaron a un sujeto lesionado, quien fue trasladado por familiares a un hospital, en donde perdió la vida.

Precisó que un equipo de trabajo de la SSC emprendió el seguimiento de los agresores que huyeron en un motocicleta, y fue el hermano de la víctima quien señaló el domicilio de Quiroga como el lugar en donde presuntamente ingresaron los sujetos con armas de fuego.

Ante un “riesgo inminente”, los oficiales entraron al inmueble con el hermano de la víctima y constataron que la información era errónea y los agresores no estaban en ese lugar.

“Es importante mencionar que durante la inspección ninguna persona fue lesionada y no se causaron daños al lugar”, dijo el secretario, y añadió que la incursión causó la molestia justificada de Karen Quiroga.

Pablo Vázquez aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha recibido petición de protección a la candidata, como ella lo mencionó.

Tras lo hechos ocurridos el martes, se supo que los elementos presentados por la SSC ante el Ministerio Público fueron cinco mandos, quienes presentaron su declaración.