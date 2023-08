A poco menos de un año para que se realicen las próximas elecciones presidenciales, los aspirantes a candidatas presidenciales de Morena y del Frente Amplio por México recorren el país en busca de generar nuevos simpatizantes.

Esto es lo que sucede con los contendientes por la candidatura presidencial este domingo 6 de agosto.

“Al día 21, como Lázaro, Andrés Manuel se levantó y anduvo”: Adán Augusto López

Al recordar el infarto que en diciembre de 2013 tuvo el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, este domingo Adán Augusto López Hernández comparó al jefe del Ejecutivo federal con un personaje bíblico al señalar que, tras su reposo en el hospital y en su casa, “al día 21, como Lázaro, Andrés Manuel se levantó y anduvo”.

Al encabezar la asamblea informativa en Tepotzotlán, Estado de México, el aspirante presidencial de Morena, señaló que tras recuperarse del infarto, y en medio de la oposición a la Reforma Energética, AMLO recorrió todo el país para fundar, junto con el pueblo, al partido guinda.

Adán Augusto López en Tepotzotlán, Estado de México. Foto: Especial

“Miren, a qué grado el ataque, la guerra sucia, la denostación que cuando estábamos luchando por la soberanía energética, el destino quiso que Andrés Manuel López Obrador le diera un infarto y decían: 'no, ese ya está acabado, ya no se va a poder ni asolear, mucho menos va a poder andar recorriendo pueblo por pueblo'. Pues, se llevaron una sorpresita, porque no conocen al pueblo de México y no saben de qué madera estamos hechos los tabasqueños. Los hombres del sureste.

“20 días reposó entre el hospital y su casa; ustedes saben bien conocen la historia de Lázaro ¿verdad? Al día 21, como Lázaro, Andrés Manuel se levantó y anduvo y se puso a recorrer el país junto con ustedes y a fundar Morena, que es un partido del pueblo, de ustedes”, dijo.

Monreal llama a la unidad a corcholatas; reconoce que la elección de 2024 “no va a ser un día de campo”

Al manifestar “nada de división entre nosotros”, Ricardo Monreal llamó a la unidad y madurez a los demás aspirantes presidenciales de Morena para que, independientemente del resultado, no haya confrontaciones ni peleas que puedan dividirlos pues reconoció que la elección presidencial de 2024 “no va a ser un día de campo”.

En entrevista con medios tras encabezar una asamblea informativa en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, y a 21 días de que se conozca quién será el candidato presidencial del partido guinda, el senador con licencia manifestó que es necesario que los demás aspirantes presidencial deben de estar juntos porque “sí hay un adversario real enfrente”.

“Son 21 días que faltan, y creo que no se pierde nada en hacer un llamado a la cordura, un llamado a la tolerancia y un llamado a la unidad para no hacer más grandes los abismos y llegar divididos, o llegar al proceso con circunstancias que no nos ayuden a la unidad. Necesitamos estar todos juntos, porque sí hay un adversario real enfrente. No va a ser un día de campo la elección.

“Y, por tanto, nosotros tenemos que dar muestras de unidad, todos, los cuatro de Morena, tenemos que mostrar hacia la militancia de Morena, hacia el Movimiento de Morena, que tenemos que estar unidos y que, independientemente del resultado, no nos puede ganar la aspiración personal frente al interés del país, de la Patria, del Movimiento (…) Hay que tener mucho cuidado y cordura, prudencia, tolerancia y, sobre todo, mucha madurez en el proceso que estamos viviendo”, dijo.

“Señalaba hace un momento, justo en este tema, que llamaba a no exagerar estas diferencias que hay naturales entre los mismos”, se le preguntó.

“A no acrecentarlas, a no generar más abismos, a buscar puntos de conciliación y de coincidencia. Somos parte de un proyecto”, contestó.

Ricardo Monreal expresó su preocupación de que no se den detalles de las preguntas que se harán en las encuestas para definir al candidato presidencial de la llamada Cuarta Transformación.

“¿Le preocupa que no se sepa cómo van a ser estas encuestas?”, se le cuestionó.

“Sí. Porque debe de aclararse qué universo, qué método, qué preguntas, qué encuestadoras, para no generar incertidumbre”, respondió.

“Los señores del dinero” son quienes iniciaron campaña contra libros de texto de la SEP: Adán Augusto López

Adán Augusto López Hernández acusó que “los mismos de siempre, los señores del dinero, los que no quieren al pueblo”, son quienes iniciaron una campaña de descalificación en contra de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP.

Al encabezar una asamblea informativa en Tultitlán, Estado de México, el aspirante presidencial de Morena aseguró que estos libros son esenciales para el desarrollo educativo de México por lo que manifestó que “en la educación ni un paso atrás; es por las niñas y los niños mexicanos”.

“Los mismos de siempre, los señores del dinero, los que no quieren al pueblo, iniciaron una campaña de descalificación a los libros que son esenciales para el desarrollo educativo de México.

“Los dueños del dinero, aquellos que creen que México es de ellos, que son quienes están en contra de los libros de texto gratuitos, nunca van a entender que el pueblo piensa y que ahora es el que gobierna y manda”, dijo.

“Es un un zángano, flojo y mantenido”: Adán Augusto López a Fox

Al referirse a él como “la chachalaca grandota de Guanajuato” y calificarlo como “un zángano, flojo y mantenido”, Adán Augusto López Hernández advirtió a Vicente Fox que se tendrá que “aguantar” porque la pensión de Adultos Mayores y demás programas sociales se garantizarán en el próximo gobierno.

En su asamblea informativa de este domingo en Zumpango, Estado de México, el aspirante presidencial de Morena recodó que el expresidente pidió a la senadora del PAN Xóchitl Gálvez que quiere que regrese la pensión para expresidente y que desaparezcan los programas sociales, incluida la pensión para los adultos mayores.

Lee también Ebrard propone Pasaporte Violeta para jefas de familia, ¿en qué consiste?

“Hay otro, pues creo que es hasta vecino de por acá, a ver si lo identifican, una chachalaca grandota de Guanajuato. Sí, Vicente Fox. Anda diciendo, que bueno que lo dejó por escrito, porque así no se va a poder desdecir de lo que dijo. Le dijo a su candidata que quiere que regrese la pensión para los expresidentes de la República y que desaparezcan los programas sociales, incluida la pensión para los adultos “porque los que reciben son unos…”.

Yo no lo voy a repetir, porque yo no me atrevo a faltarle al respeto a ustedes. Ustedes son un pueblo noble, trabajador, dedicado, entregado y comprometido. El zángano, el flojo, el mantenido es él, Vicente Fox"

Raro que en la última etapa aspirantes superen 150 mil firmas

La senadora Xóchitl Gálvez señaló que le parece “raro” que a dos días de que concluya la segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México, surjan varios aspirantes a la candidatura presidencial afirmando que recabaron las 150 mil firmas para pasar a la próxima etapa.

En conferencia de prensa, desde Culiacán, Sinaloa, dijo que “es como mágico” que, en los últimos tres días, sus contrincantes digan que ya tienen los apoyos, motivo por el que exigió al Comité Organizador, que revise la legalidad de cada una de las simpatías.

Lee también Mario Delgado asegura que el Tribunal Electoral "manipuló" declaraciones de AMLO para poder sancionarlo

“Yo solo pediría que el Comité que revise la legalidad de cada una de las firmas, porque sí es como mágico lo que pasó en dos tres días… …o sea, personajes que tienen ya las firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma”, declaró.

La legisladora recordó que, en su caso, lleva 18 estados recorridos, pero insistió en que hay quienes no están haciendo trabajo a ras de tierra y ya juntaron sus firmas.

“Le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas y este cambio que hicieron en la plataforma está derivando en una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco rara este fin de semana”, acusó.

“Siento que empezó a ver como alguien que está juntando firmas para muchos candidatos sin hacer este proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo, por eso yo le pido a todas las familias que ya me dieron su firma, y que ya son 410 mil las que llevamos, que traten de conseguir una o dos más para poder llegar a la selección el 3 de septiembre con mucha fortaleza”, agregó.

Xóchitl Gálvez, aseguró que, pese a ello, confía plenamente en este proceso “porque sí fue como muy impresionante cuando hicieron este cambio”.

Foto: Especial

Lee también Caso Ariadna Fernanda: Sheinbaum se pronuncia tras vinculación a proceso del fiscal Uriel Carmona

“Tope donde tope” seguiré recorriendo el país, afirma Adán Augusto López

Al manifestar “tope donde tope”, Adán Augusto López Hernández aseguró que seguirá caminando por cada rincón del país para encontrarse con el pueblo de México, el cual, aseguró, ya decidió que siga la llamada Cuarta Transformación y que se tenga continuidad con cambio y relevo generacional.

Este domingo, en su asamblea informativa en Zumpango, Estado de México, el aspirante presidencial llamó a los cerca de 3 mil personas que se dieron cita, a que no tengan duda de que el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador continuará por muchos años más.

“Nosotros vamos a seguir recorriendo el país con ustedes. Tope donde tope.

“Como el Presidente dice: `amor con amor se paga´, por eso vamos a seguir recorriendo el país, todos juntos, porque es el momento de consolidar la revolución de las conciencias, que es lo más hermoso que tiene México, lo más hermoso que ustedes han construido junto con el presidente de la República”, dijo.

Lee también Conceden suspensión al fiscal Uriel Carmona para evitar su detención

El exsecretario de Gobernación (Segob) recordó que el próximo 15 de septiembre, cuando rinda protesta como gobernadora Delfina Gómez, iniciará la transformación en el Estado de México “donde ustedes decidieron cortarle la colita al dinosaurio, que ya no cumpliera 100 años de malos gobiernos, y entonces, lo que toca ahora, es construir entre todos y apoyar a Delfina que va a ser una gran gobernadora”.

Foto: Especial

Ebrard anuncia el Pasaporte Violeta

Al ser presentado como aliado de las mujeres, Marcelo Ebrard, aspirante presidencial de Morena, anunció el Pasaporte Violeta, el cual es una iniciativa que pretende dar un apoyo de 3 mil pesos al mes para jefas de familia.

Destacó que el Pasaporte Violeta también incluye crear centros de desarrollo para pre-infancia, infancia, para adultos mayores, y personas con discapacidad, acceso preferencial al transporte público, y en caso de violencia de género una línea de emergencia exclusiva, casas violetas y abogados gratis.

También acceso a la salud sexual y reproductiva gratuita con estudios para mastografías, papanicolaou, y DIU, y productos menstruales gratis, así como apoyo psicológico y emocional, además de clases de alimentación y deporte, becas de estudio y préstamos económicos "baratos" para las mujeres.

Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Con información de Salvador Corona, Pedro Villa y Caña, Antonio López



