El aspirante Marcelo Ebrard informó que el jueves 17 de agosto se realizará el sorteo para definir a los cuatro empresas que realizarán ejercicios espejo de la encuesta de Morena, que definirá al coordinador de Comités de Defensa de la Cuarta Tranaformación.

Marcelo Ebrard visitó San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde fue recibido por el hermano del presidente, Pío López Obrador.



En conferencia de prensa, dijo que les darán un calendario para los pasos subsecuentes, con miras a que puedan prepararse para quienes los representarán en este proceso.

“Por lo que hace a las empresas que cada quien presentó, porque habíamos pedido que la encuesta la hagan empresas de tu confianza, de cada participante y no que fuera una empresa que contrate Morena y no sepamos que resultado va a haber, ¿verdad? Si es confiable o no. Entonces, ya nos dijeron que es el 17 de agosto”, puntualizó.

Detalló que van a requerir alrededor de 350 personas para el levantamiento de la encuesta, a la que deberá asistir un representante por cada aspirante.

“Las empresas están sujetas a confidencialidad porque no se quiere que sean presionadas que hay muchos intereses”, señaló.

Por otra parte, sostuvo que las propuestas son lo que pesará en la boleta para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la 4T.

“¿El acarreo para qué te va a servir ese día? Es más, a lo mejor hasta el que acarreaste, te va a poner, te la va a cobrar porque lo tuviste tres horas ahí o no le dieron el comer o no le cumplieron lo que le ofrecieron”, expuso.