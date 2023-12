Al agradecer el acompañamiento de Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial, la precandidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay nada que este por encima del proyecto de transformación.

"Agradezco que me acompañe Ricardo Monreal aquí en este evento, él es parte del comité del precampaña, hemos dado una muestra no solamente a los adversarios a nuestra militancia", dijo ante más de 5 mil personas de Michoacán.

Agregó: "La unidad no es de palabra, la unidad está en la acción y eso debe ser un ejemplo para Michoacán y para todos los estados de la República, no hay nada que este por encima del proyecto de transformación, no hay nada que este por encima del interés legítimo del pueblo de México, nada por el interés de la nación".

Sheinbaum Pardo señaló que no le pueden fallar al pueblo de México, ya que en el movimiento que encabeza solo hay unidad.

"En nuestro movimiento no van a ver nada más que unidad, eso es fundamental, y como decíamos, la unidad está en la lucha, la unidad está en la acción, la unidad está con el pueblo y con la transformación, esa es la verdadera unidad de nuestro movimiento".

Durante el mitin, la precandidata presidencial se comprometió a recuperar el Lago de Pátzcuaro, y reconoció los esfuerzos de los gobiernos locales, pero que "se tienen que hacer aún todavía más".

En ese sentido, Sheinbaum le fue entregado un bastón de mando por comunidades purépechas de las montañas de Michoacán para que llegue a la presidencia de la República.

🗣️ Claudia Sheinbaum agradece el apoyo de Ricardo Monreal en un mitin en Pátzcuaro, Michoacán; "No hay nada que este encima del proyecto de la 4T", asegura



📹 #VIDEO Salvador Corona | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/mOz9W6hnEr — El Universal (@El_Universal_Mx) December 1, 2023

bmc/rmlgv