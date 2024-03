Tehuacán, Puebla.-"Quedó atrás el tiempo del México que decían que era machista, (...) después de 200 años va a haber una mujer Presidenta y transformadora", aseguró Claudia Sheinbaum, la abanderada presidencial de Morena.

"Quedó atrás de que a las mujeres les decían 'calladita te ves más bonita', eso ya no, quedó atrás el tiempo del México que decían que era machista, no, nosotros no queremos discriminaciones de ningún tipo, es tiempo de las mujeres transformadoras y humanistas", dijo ante decenas de personas que se dieron cita en el municipio poblano.

Añadió: "Las mujeres podemos ser ingenierías, bomberas, policías, diputadas, senadoras, y después de 200 años de la República va a haber una mujer Presidenta y va a continuar la transformación de México".

Antes, en conferencia de prensa, Sheinbaum dijo: "Voy a ser la primera mujer Presidenta, pero además voy a ser una mujer aliada de las mujeres de nuestro país".

Durante el evento, la exmandataria capitalina propuso a los poblanos la consolidación del Tren México Puebla - Veracruz y la construcción de más carreteras.

"El Tren México Puebla - Veracruz, hemos hablado de dos carreteras, la que tiene que ver con Amozoc", adelantó en caso de ganar las elecciones del 2 de junio.

